Ginetta Akula, la supercar artigianale che arriva dal racing

Il costruttore di auto da corsa Ginetta, impegnato in diversi campionati monomarca, ha presentato l'esclusiva supercar stradale Akula che non solo è ispirata ai modelli destinati alla pista, ma condivide (soprattutto nell'aerodinamica) molti elementi con la Ginetta G61-LT-P1 LMP1.





Basata sulla omonima concept car presentata nel 2019, l'Akula verrà prodotta in serie limitata a soli 20 esemplari, numero scelto per celebrare il ventennale dall'acquisizione dell'azienda da parte di Lawrence Tomlinson, imprenditore - pilota che tra l'altro ha vinto con una Panoz Esperante la categoria GT2 a Le Mans nel 2006.

Akula incarna i sei decenni di competenza ingegneristica dell'azienda nel motorsport ed realizzata artigianalmente impiegando materiali e tecnologie all'avanguardia.

Sviluppata per combinare capacità su strada - come una vera gran turismo - con livelli di prestazioni tipici del mondo racing, Akula garantisce (al prezzo corrispondente a 325mila euro) coinvolgimento e divertimento del pilota su strada e in pista.

"Nei vent'anni da quando posseggo Ginetta - ha detto Lawrence Tomlinson - ci sono stati innumerevoli momenti salienti.

Nessuno, tuttavia, supera il lancio dell'Akula oggi. Mentre la nostra nuova supercar rappresenta una direzione assolutamente diversa per Ginetta, incarna anche i nostri valori di ingegneria motoristica e incentrati con i massimi standard possibili sul pilota".

"In Ginetta, ci concentriamo sul brivido della guida e sull'esperienza viscerale di pilotare un'auto che si comporta come una macchina da corsa. Chiunque può costruire un'auto veloce, ma in Ginetta creiamo auto che lasciano i loro conducenti senza fiato e li rendono desiderosi di guidarle ancora e ancora".

Tomlinson ha anche sottolineato che "a differenza di qualsiasi altra cosa sulla strada, l'Akula è progettata e realizzata per essere guidata in una pista come il Nürburgring, ma anche per raggiungerla su strada. Questo con lo spazio per i bagagli per farlo e offrendo al contempo un'esperienza di guida intensa e coinvolgente in ogni fase del viaggio".

Akula è una coupé a due porte con monoscocca in carbonio ultra-resistente e leggera all'avanguardia completata con telaietti anteriori e posteriori anch'essi in carbonio. Un roll-bar di sicurezza in acciaio aggiunge ulteriore rigidità e tranqullità al pilota su strada come in pista.

Il pacchetto aerodinamico deriva dalle vetture da corsa: la combinazione di un pavimento piatto in fibra di carbonio con uno splitter anteriore, deflettori, alettone posteriore e diffusore posteriore riduce al minimo la turbolenza dell'aria e produce alti livelli di deportanza per consentire stabilità e velocità in curva particolarmente elevate.

Sotto al cofano, in posizione anteriore, la nuova supercar stradale di Ginetta propone un V8 aspirato 6.4 che eroga 600 Cv con 670 Nm di coppia a 5.100 giri.Questi valori, combinati con il peso contenuto in 1.190 kg assicurano prestazioni brucianti.

Lo scatto 0-100 si realizza in 2,9 secondi e la velocità massima (in assenza di limiti) è di 300 km/h.

Ai 20 acquirenti di Akula verrà offerta la scelta tra un cambio manuale a sei marce abbinato a una frizione a triplo disco o una trasmissione automatico a doppia frizione a sette rapporti. La potenza viene trasmessa alle ruote posteriori dell'Akula tramite un differenziale autobloccante Ginetta che assicura una trazione ottimale in ogni condizione.

