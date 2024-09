Audi Q5 c'è la terza generazione: negli showroom nel 2025

Nuovi standard di stile, tecnologia ed efficienza: sulla cresta dell'onda da oltre 15 anni nel segmento D-Suv in Italia e nel mondo, Audi Q5 arriva nella sua terza generazione. Primo sport utility basato sulla piattaforma PPC, nuova Audi Q5 adotta efficienti motori benzina e diesel forti della tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare i propulsori a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni.

Gli interni rinnovati, sono profondamente caratterizzati dall'innovativo palcoscenico digitale. Al top della gamma, Audi SQ5 coniuga l'esclusività dei modelli Audi S e prestazioni sportive. La gamma si amplierà successivamente al lancio grazie al debutto delle varianti plug-in.

'Audi Q5 è da oltre 15 anni protagonista del segmento D-Suv - afferma Gernot Döllner, ceo di Audi AG - . La nuova generazione, caratterizzata da un design marcatamente sportivo, interni radicalmente rinnovati e un'innovativa architettura elettronica, costituisce un ulteriore passo verso l'offerta di un'inedita generazione di auto termiche dotate di motori a combustione altamente efficienti'.

Alla tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione contribuendo alla trazione in molteplici situazioni e riducendo consumi ed emissioni, si affiancherà successivamente al lancio la tecnologia ibrida plug-in. L'architettura elettronica E3 1.2, introdotta da Audi Q6 e-tron e condivisa da Audi A5, costituisce uno dei pilastri di nuova Audi Q5 che, analogamente alla precedente generazione, verrà prodotta presso lo stabilimento messicano di San José Chiapa. Il design nettamente più sportivo rispetto al precedente modello, presenta alla vista laterale una linea di cintura ascendente, mentre il frontale è dominato dall'ampio single frame - rialzato rispetto alla seconda generazione del modello - con struttura tridimensionale a nido d'ape. Affilata la conformazione dei proiettori, mentre i marcati blister quattro in corrispondenza dei passaruota evocano la trazione integrale dei quattro anelli. Agli sbalzi corti e al passo lungo si accompagna la pulizia delle linee al retrotreno, contraddistinto dalla fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici.



Alla marcata digitalizzazione di nuova Audi Q5 contribuisce l'architettura elettronica E3 1.2, forte di cinque "piattaforme informatiche" che controllano tutte le funzioni del veicolo. E3 1.2 si contraddistingue per la velocità di calcolo e rende possibile la moltiplicazione in abitacolo del numero, delle dimensioni e della risoluzione dei display, l'aggiornamento wireless (Over-the-Air, OTA) di software e funzioni nonché l'adozione da parte del nuovo infotainment del sistema operativo Android Automotive OS.

La plancia della vettura è caratterizzata dall'Audi Digital Stage, il palcoscenico digitale dei quattro anelli composto dall'Audi virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display curvo da 14,5 pollici del sistema MMI oltre che dallo schermo dedicato al passeggero da 10,9 pollici.

Audi A5, nuova Audi Q5 adotta la seconda generazione della tecnologia Oled che amplia la gamma delle funzioni a vantaggio della sicurezza tanto individuale quanto collettiva.

Nuova Audi Q5 condivide con Audi A5 la tecnologia mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, chiamata a supportare il motore a combustione a vantaggio dell'efficienza.Cuore del sistema è l'innovativo powertrain generator (PTG), solidale alla trasmissione e composto da motore elettrico, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento dedicato e attuatore per l'attivazione/disattivazione.

Al lancio, nuova Audi Q5 è disponibile con tre motorizzazioni, tutte caratterizzate dalla tecnologia MHEV plus a 48 Volt e dalla trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Nelle concessionarie dal primo semestre del prossimo anno, nuova Audi Q5 è prevista con assetto standard o sportivo (di serie per la variante S).

