Ariel prefigura un buggy elettrico da 280 Cv per 896 kg

Con il concept E-Nomad il costruttore britannico Ariel Motor Company prefigura l'impostazione tecnica e stilistica di un buggy elettrico "ogniterreno" dalle spiccate connotazioni sportive. Accreditato di un peso di soli 896 kg, infatti, il prototipo è equipaggiato con un'unità propulsiva da 280 Cv, in grado di erogare una coppia massima di 490 Nm. La combinazione di leggerezza e reattività, assicura alla E-Nomad uno scatto da vera supercar: la Casa d Crewkerne dichiara un riscontro cronometrico di appena 3,4 secondi per il passaggio da 0 a 100 km/h.

Sviluppata partendo dal modello Nomad 2, dotata trazione posteriore e carrozzeria in fibre bio-composite più leggere del 9% rispetto alla fibra di carbonio, il concept è equipaggiato con batterie agli ioni di litio da 41 kWh. La trasmissione e le sospensioni sono state studiate per la massima resa sia su asfalto sia nell'off-road: questa proposta a zero emissioni del piccolo costruttore del Somerset è, infatti, in grado di raggiungere una velocità massima di 240 km/h.

"Sebbene l'E-Nomad sia un concept - sottolinea Simon Saunders, direttore del brand -, esprime già un intento produttivo e suggerisce solo una piccola parte del futuro di Ariel. Una volta che avrà superato il nostro consueto ed estenuante regime di test, potremmo scegliere di affiancare la E Nomad alla Nomad 2. Siamo quindi molto interessati al feedback dei clienti sulla concept car".

