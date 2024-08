Ultimi test per la Mercedes-AMG PureSpeed

La Mercedes-AMG PureSpeed, svelata in veste di concept car a Monaco nel mese di maggio 2024, è arrivata nella fase finale dello sviluppo ed i prototipi continuano ad essere impegnati nei test drive di pre-produzione.



Nello specifico, stanno affrontando diverse strade del nord Italia prima di dirigersi a sud della penisola, precisamente nella pista di prova ad alta velocità di Nardò, in Puglia.

Il programma di test generale, invece, prevede un totale di oltre 3.000 chilometri in condizioni di guida reali, allo scopo di garantire la funzionalità e l'interazione di tutti i sistemi e di ogni componente. Inoltre, la vettura viene messa a punto per offrire una maneggevolezza estremamente dinamica ed un comportamento efficace anche ad alte velocità.

L'auto in questione è una due posti secchi che si caratterizza per il design radicale, presenta una carrozzeria completamente aperta, ed è priva sia del tetto che del parabrezza, per omaggiare il mondo delle corse. Il legame con l'universo racing è sottolineato dall'Halo, che sostituisce il tradizionale montante anteriore e protegge gli occupanti in caso di incidente.

Come nella Formula 1, ;;è costituito da una barra curva fissata alla carrozzeria del veicolo. Inoltre, due caschi, anch'essi aerodinamicamente ottimizzati, forniscono una protezione aggiuntiva, e sono stati progettati e prodotti esclusivamente per la Mercedes-AMG PureSpeed che sarà prodotta in soli 250 esemplari e rappresenta il primo modello della nuova serie ultra-limitata Mercedes-Benz Mythos.

