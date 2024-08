Škoda Superb Sportline mette il pepe alla nuova generazione

Si chiama Superb ed è la versione più dinamica della nuova generazione Škoda Superb. A caratterizzare in termini di sportività il modello della casa boema, ci pensano i cerchi da 18" color antracite, gli accenti esterni in colore nero lucido e dai badge Sportline ridisegnati sui parafanghi anteriori.

Le due soluzioni disponibili per gli interni Sportline sono dotate di sedili sportivi anteriori riscaldati con appoggiatesta integrati e lunghezza dei cuscini regolabile manualmente. Lo sterzo è progressivo e il telaio sportivo è ribassato di 15 mm.

Non mancano nemmeno i fari a LED Matrix e le luci posteriori a LED con indicatori di direzione dinamici, che sono di serie.

Superb Sportline sarà proposta in abbinamento a tutta la gamma di propulsori.

Sul fronte estetico, l'aspetto sportivo di Škoda Superb Sportline è enfatizzato dai dettagli esterni della carrozzeria in nero lucido. Come è tipico dei modelli Sportline Škoda, la cornice della calandra, i telai dei finestrini, le calotte degli specchietti retrovisori, le modanature del paraurti anteriore specifico Sportline, le barre sul tetto della Wagon e i lettering Škoda nella parte posteriore sono in nero metallizzato.

Anche l'inserto sul diffusore posteriore è rifinito in nero lucido. I fari a matrice a LED, le luci posteriori a LED con indicatori animati, la funzione Come/Leaving Home e il portellone elettrico con Virtual Pedal sono di serie. Oltre ai nuovi cerchi, gli aerodinamici Vela da 18 pollici lucidi antracite con coperture Aero nero opaco, cono disponibile come optional cerchi Aniara argento da 19 pollici con coperture Aero nere opache e cerchi Torcular neri da 19 pollici.

Superb Sportline offre anche una dotazione ampliata che migliora il comfort di marcia. Uno di questi è il sistema Kessy Advanced, che include una nuova funzione di blocco e sblocco automatico e aggiunge l'illuminazione ad incasso per le maniglie esterne delle portiere. I vetri posteriori laterali oscurati (SunSet) sottolineano ulteriormente l'aspetto sportivo dell'auto e riducono il surriscaldamento in estate.

Nuova Superb Sportline offre due tipologie di design per gli interni. Entrambi sono dotati di sedili sportivi anteriori riscaldati con appoggiatesta integrati e lunghezza dei cuscini delle sedute regolabile manualmente. Gli interni di serie in Suedia Sport sono dotati di sedili anteriori ergonomici completamente regolabili elettricamente e di una funzione di massaggio con dieci cuscini d'aria a controllo pneumatico, rivestiti in una combinazione di pelle scamosciata e finta pelle.

La Design Selection Suite Sport opzionale offre sedili sportivi anteriori ergonomici certificati AGR con ergonomia e memoria del sedile migliorate con Smart Comfort Entry, ventilazione e funzione di massaggio con dieci cuscini d'aria a controllo pneumatico, rivestiti in pelle traforata e pelle sintetica.

Nuova Škoda Superb Sportline sarà disponibile in Italia nel corso dell'autunno, prezzi e dotazioni per il nostro mercato saranno comunicati successivamente.

