Jaecoo J5, le prime foto del suv per i giovani

Dopo le prime indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, un video e una serie di foto della nuova Jaecoo J5 camuffata stanno facendo giro del web, svelando ulteriori dettagli sul primo off-road compatto del brand Omoda & Jaecoo.

Nelle foto pubblicate, il profilo esterno semplice ed elegante del J5 evidenzia le caratteristiche di robustezza e il senso di potenza tipici di Jaecoo, interpretazione perfetta dello stile off-road duro e puro con linee squadrate caratteristici del marchio. Rispetto al modello J7 della stessa serie, pur mantenendo il medesimo linguaggio di stile, J5 mostra peculiarità e caratteristiche uniche di questo modello. Adotta, ad esempio, un gruppo ottico anteriore integrato dal design più semplice e compatto che riprende le linee della carrozzeria. Pur conferendo tensione visiva e fascino dinamico, migliora la coerenza estetica complessiva con un look più semplice e moderno. La forma specifica della parte posteriore di J5 è coperta da camuffature. Dalle foto trapelate si può intuire come la J5 crei una stratificazione visiva più ricca con il design discreto dei fari posteriori. In combinazione con il tergicristallo nascosto, abilmente integrato nella linea di cintura, permette alle linee della carrozzeria di estendersi nella parte posteriore, mantenendo uno stile semplice e moderno.

Di notte, i fari creano una "firma luminosa" unica che riprende perfettamente il frontale e il design complessivo del modello, migliorando ulteriormente la qualità percepita e l'impatto visivo dell'intero veicolo. Questa è anche la manifestazione concreta dell'estetica del design "Origin of Nature", alla quale si ispira il marchio. Le prestazioni dinamiche messe in luce dal video della prova su strada evidenziano ancor di più il fascino del J5. Impegnato su una strada sabbiosa dissestata, il J5 camuffato mostra eccellenti prestazioni di maneggevolezza e stabilità.

Non essendo ancora state rilasciate notizie precise sul sistema di propulsione del J5, sulla base di molteplici speculazioni e dall'analisi della struttura dello scarico posteriore mostrato dalle foto trapelate, si può intuire che J5 erediterà il profondo know-how tecnico del marchio Jaecoo in termini di potenza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA