Ford Bronco Sport 2025, ancora più prestante nell'off-road

Sul sito media Ford sono apparse le prime informazioni del Bronco Sport 2025 che, al momento non è presente sul mercato italiano, e rappresenta il modello dalle dimensioni più contenute del Bronco che è arrivato anche nel nostro paese, ma comunque performante nel fuoristrada. Adesso è stato aggiornato per offrire maggiori capacità nell’affrontare terreni difficili, visto che presenta il pacchetto per il fuoristrada Sasquatch, disponibile sia per i modelli Bronco Sport Outer Banks da 1,5 litri che Badlands da 2 litri.

Questo accessorio offre un'unità di trazione posteriore a doppia frizione nell’assale posteriore che include un differenziale posteriore bloccabile incluso. Inoltre, annovera pneumatici più grandi, nello specifico coperture Goodyear Territory All Terrain nella misura 235/65/R17, sviluppati per questa vettura con un design del battistrada realizzato per fornire trazione su una varietà di superfici. Bronco Sport Badlands e Badlands Sasquatch si arricchiscono anche della nuova modalità Rally G.O.A.T. (Goes Over Any Type of Terrain) che offre maggiore sicurezza a velocità più elevate sulla sabbia mantenendo le marce più a lungo.

Non mancano il Trail One-Pedal Drive che consente al conducente la possibilità di utilizzare esclusvamente il pedale dell'acceleratore per controllare la velocità del veicolo, grazie ai freni che si attivano rilasciando l’acceleratore, ed una telecamera a 360 gradi con Split View che mostra gli pneumatici anteriori grazie alle telecamere montate sotto i retrovisori esterni. Completano il quadro i nuovi ammortizzatori posteriori Bilstein e la presenza di nuove molle anteriori e posteriori che aumentano l'altezza di marcia.

Infine, il nuovo pacchetto Black Diamond Off-Road offre anche una protezione aggiuntiva del sottoscocca in acciaio oltre a quella anteriore. A livello di infotainment è presente un display centrale da 13,2 pollici con aggiornamenti software over-the-air e connessione wireless ad Apple CarPlay e ad Android Auto, mentre lo schermo della strumentazione è da 12,3 pollici. Completo il reparto degli aiuti alla guida che annovera i fari abbaglianti automatici; il sistema che informa sulla presenza di veicoli negli angoli ciechi dei retrovisori, con avviso di traffico trasversale; il dispositivo che garantisce il mantenimento della corsia; la frenata di emergenza automatica con rilevamento pedoni; la retrocamera posteriore con sensori di parcheggio posteriori; l’adaptive cruise control con stop-and-go e centraggio della corsia ed altro ancora.

