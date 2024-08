Techart rende più esclusiva la Porsche Cayenne E3.2

La recente decisione Porsche di prolungare il ciclo vita dell'attuale Cayenne E3.2 non ha lasciato indifferenti i preparatori specializzati, come la tedesca Techart. Il garage di Leonberg, un riferimento nell'elaborazione dei modelli del Cavallino di Zuffenhausen, propone una reinterpretazione estetica della Suv che ne rende più esclusivo l'aspetto, mantenendone le linee al passo con i tempi.



Ispirato al mondo delle corse, il pacchetto Aero Kit I prevede un fontale completamente nuovo, impreziosito da numerosi elementi in fibra di carbonio, con funzione sia aerodinamica sia estetica. Il diffusore posteriore, espressamente ridisegnato, e le nuove appendici aerodinamiche enfatizzano, invece, il posteriore. I cerchi da 21 pollici sottolineano la muscolarità della vettura, evidenziato su strada anche dal particolare suono prodotto dai nuovi scarichi in titanio e carbonio.

A livello di prestazioni motoristiche, l'Aero Kit I include il potenziamento del propulsore di 66 Cv e un'erogazione della coppia motrice massima aumentata di 120 Nm.

Internamente, invece, la personalizzazione comprende l'ampia variante di soluzioni presenti nel catalogo della Techart, dai volanti realizzati artigianalmente ai rivestimenti in Alcantara.

Il tutto, sottolineano dalla Germania, permette di trasformare la Cayenne in una vera opera d'arte, con aggiornamenti che "non hanno solo valenza estetica ma anche funzionale e migliorano la maneggevolezza del veicolo in tutte le modalità di guida, oltre a garantisce un'aerodinamica equilibrata a qualsiasi velocità".

