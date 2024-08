Ford allarga la famiglia Transit Custom Nugget

Ford sta ampliando la sua gamma di camper Transit Custom Nugget di nuova generazione per offrire nuove varianti e caratteristiche avanzate, progettate per la versatilità e il comfort in movimento come da fermi. Una nuova versione Active aggiunge stile e attrezzature per supportare lo stile di vita degli appassionati di outdoor, mentre una opzione con passo più lungo offre aree cucina e deposito più spaziose.

Il nuovissimo Transit Custom Nugget è ora disponibile anche su ordinazione con le opzioni di powertrain plug-in ibrido e trazione integrale, promesse quando il camper di nuova generazione è stato presentato per la prima volta l'estate scorsa. "La nostra nuovissima gamma Transit Custom Nugget sta spingendo i confini di ciò che un camper compatto può offrire - ha detto Barry Quested,

Ford Transit Custom Nugget product manager - e abbiamo ascoltato il feedback dei nostri clienti per fornire le caratteristiche che contribuiranno a creare indimenticabili esperienze Nugget, dagli aggiornamenti di stile di vita attivi a soluzioni spaziali più intelligenti, oltre a powertrain avanzati tra i quali il versatile PHEV per la guida urbana senza emissioni".

La nuova gamma Transit Custom Nugget, sviluppata in collaborazione con Westfalia, sarà esposta al pubblico per la prima volta al Caravan Salon di Düsseldorf, in Germania, dal 30 agosto all'8 settembre 2024, nella sala 16.

