Cupra Terramar: i dettagli vengono svelati dal Cupra Cube

Attraverso il Cupra Cube, che ha segnato l’inizio della Louis Vuitton 37th America’s Cup, si svelano i primi dettagli della nuova Terramar, che avrà la sua anteprima mondiale il prossimo 3 settembre. In vista dell’evento, nelle giornate che l’anticipano, il timer installato sulla spiaggia di Barcellona mostrerà alcuni particolari del nuovo modello del brand spagnolo.

Nel contempo, il Cupra Cube offrirà anche informazioni sulle diverse gare, sui risultati e sulle classifiche, consentendo ai fan della competizione di rimanere sempre aggiornati. Il nuovo Suv elettrificato sfoggerà il nuovo linguaggio del design Cupra, frutto dell’unione tra emozione e prestazioni, ed il look audace nasconderà la tecnologia e-HYBRID di nuova generazione. In occasione dell’unveling, la Cupra Tribe verrà riunita per vivere l’inizio di una nuova era del marchio, quando saranno ancora nel vivo le regate.

