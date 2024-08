Bmw M Motorsport: in arrivo nuovo modello per corse clienti

Bmw M Motorsport sta sviluppando un nuovo modello racing 'base' per i clienti da utilizzare nelle competizioni già a partire dalla stagione 2026.

Nel comunicare questo programma la Casa di Monaco ricorda che modelli come le M235i Racing, M240i Racing e l'attuale M2 CS Racing - quest'ultima costa 114mila euro, tasse escluse - sono una tradizione di Bmw M Motorsport rappresentando "una base economica e tecnicamente sofisticata per le corse".

"La vicinanza ai nostri clienti - ha detto Björn Lellmann, responsabile private racing di Bmw M Motorsport - è uno degli obiettivi che perseguiamo da sempre in azienda".

"Dal nostro punto di vista, questo deve includere anche l'offerta di un'auto racing di base che i team e i debuttanti nelle corse possano permettersi e che allo stesso tempo offra loro la tecnologia M Motorsport al massimo livello". Attualmente della nuova auto che gli ingegneri di Bmw M Motorsport non si conoscono i dettagli, e la stessa Casa di Monaco ha specificato che ulteriori informazioni sull'auto base di Bmw M Motorsport saranno annunciati in un secondo momento.

Va ricordato al riguardo che l'attuale M2 CS Racing è dotata di un 6 cilindri 3.0 TwinPower turbo a iniezione diretta che - a seconda della versione di questa vettura da corsa eroga 280 oppure 450 Cv.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA