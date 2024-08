Eccentrica V12 reinterpreta il mito della Diablo

Eccentrica, ovvero il produttore di restomod con sede a San Marino, ha svelato sul palcoscenico di The Quail, A Motorsports Gathering, la sua Eccentrica V12 marciante, pensata come reinterpretazione della leggendaria Diablo. Il veicolo, prodotto in edizione limitata, punta ad unire l'estetica classica della Diablo alle tecnologie all'avanguardia e presenta per la prima volta un potente motore V12 ad aspirazione naturale con angolo di 60°.

Il cuore pulsante dell'Eccentrica V12 è il motore V12 da 5,7 litri, figlio della prima generazione di Diablo risalente all'inizio degli anni '90 e in grado di erogare 550 CV e 600 Nm di coppia. Il motore si accompagna ad un cambio personalizzato a 6 marce con rapporti riproporzionati e ad un nuovo servosterzo per performance ottimali, elemento assente nelle prime serie di Diablo (1991-1994).

Camme nuove, corpo farfallato elettronico e volano ottimizzato aumentano ulteriormente le prestazioni dell'Eccentrica V12 che non solo raggiunge la cifra di 550 cavalli in modo più progressivo rispetto al motore originale, ma aumenta la velocità massima di ben 10 km/h rispetto alla già velocissima Diablo, raggiungendo una velocità di punta stimata di 335 km/h.

"L'Eccentrica V12 - ha commentato Emanuel Colombini, fondatore e presidente di Eccentrica - è un progetto che mi sta particolarmente a cuore, nato dalla mia eterna passione per la Diablo. Nonostante la mia profonda ammirazione per il design originale, volevo migliorare l'esperienza di guida. Ciò che vedete qui oggi, è il risultato dello sforzo del nostro team di ingegneri che si è adoperato per produrre un'auto che trascende i confini di ciò che è stato realizzabile finora in termini di tecnologia e prestazioni. È una hypercar del tutto moderna, col cuore e l'anima di un classico degli anni '90".

Ulteriori migliorie tecniche includono il rinforzo di componenti del telaio utilizzando materiali compositi, oltre a sospensioni a doppio braccio oscillante migliorate con ammortizzatori attivi TracTive. Questo setup avanzato permette di scegliere tra tre configurazioni diverse e include un sistema di sollevamento dell'asse anteriore che consente una guida facile e reattiva.

Inoltre, il veicolo è caratterizzato da un sistema di scarico completamente nuovo e sviluppato da Capristo. Per quanto riguarda la capacità di frenata, l'Eccentrica V12 monta un innovativo sistema frenante Brembo che vanta le prime pinze con vernice opaca prodotte dal brand.

Verranno prodotti solo 19 modelli, ognuno altamente personalizzabile in base alle specifiche richieste dal proprietario. Le prime consegne avverranno all'inizio dell'estate 2025. Il debutto al The Quail arriva anche dopo la recente nomina come advisor di Eccentrica di Maurizio Reggiani.

