Audi RS 3 si rinnova ed è ancora più sportiva

Tra design e prestazioni, Audi Sport ha aggiornato le RS 3 Sportback e RS 3 Sedan per renderle ancora più sportive. Al celebre propulsore 5 cilindri 2.5 TFSI, forte di 400 CV e 500 Nm di coppia, caratterizzato da un sound più marcato rispetto al precedente modello, si affiancano infatti novità sul fronte dell'elettronica, il sistema RS torque splitter, il controllo di trazione e le sospensioni a regolazione adattiva DCC.

Grazie alle nuove tecnologie ora integrate mediante un'unica centralina e al nuovo setup, nuova Audi RS 3 migliora di oltre 5 secondi il giro record al Ring tra le berline compatte.

Presentate nel 2021, le due vetture sportive pensate per l'utilizzo quotidiano quanto per i cordoli della pista, godono ora di un design ancora più muscolare, caratterizzato dal single frame esagonale ampliato e corredato da cornice e griglia (a rombi) dal look inedito.

Non meno d'impatto le prese d'aria frontali, ridisegnate e forti di profili laterali più marcati, le tre fenditure alla base della cornice del single frame e lo splitter ora a tutta larghezza, per sottolineare la generosa impronta a terra della vettura ed evocare l'Audi Sport quattro S1 Pikes Peak del 1987.



Completano il restyling del frontale le luci diurne a elevata digitalizzazione collocate nella parte superiore dei gruppi ottici, con un'innovativa matrice luminosa composta da elementi da 24 pixel disposti su tre file che consente di generare specifici motivi.

Per la prima volta nella storia di Audi RS 3, mediante l'MMI è possibile scegliere tra un massimo di quattro firme luminose.

I clienti possono modificare il layout della vettura in qualsiasi momento, e questo vale anche per le animazioni 'coming home' e 'leaving home'.

Al retrotreno spicca la nuova conformazione, ispirata al Motorsport, di paraurti ed estrattore. Quest'ultimo prevede un riflettore centrale rosso dallo sviluppo verticale, di derivazione racing, mentre i riflettori alle estremità del paraurti replicano il tema degli inserti alle prese d'aria anteriori.

Di grande impatto visivo i terminali ovali dell'impianto di scarico RS, mentre la palette colori è caratterizzata dalle tinte esclusive verde Kyalami e grigio Kemora, dalle inedite vernici metallizzate blu Ascari e rosso Progressivo nonché, attingendo al programma di personalizzazione Audi exclusive, dalla finitura in grigio Daytona opaco.

Nuova Audi RS 3 adotta di serie cerchi in lega da 19 pollici in nero opaco con design a 5 razze a Y. In opzione sono disponibili le ruote Audi Sport a 10 razze incrociate con logo RS dall'esclusiva finitura grigio scuro opaco o nero metallizzato lucido, portate al debutto dall'edizione limitata Audi RS 3 performance edition.

Il design muscolare della vettura viene confermato internamente, dove dominano le tinte scure. Il volante multifunzione a 3 razze rivestito in pelle o in microfibra Dinamica è caratterizzato dalle parti superiore e inferiore della corona 'tagliate'. I sedili a guscio RS hanno schienali in carbonio opaco e si accompagnano gli emblemi RS e i rivestimenti in microfibra dinamica e pelle nappa estesa lungo i fianchetti.

Nuove Audi RS 3 Sportback e Audi RS 3 Sedan raggiungeranno le Concessionarie italiane nel corso del mese di novembre.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA