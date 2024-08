Maybach SL Monogram Series, cabriolet da nababbi

Svelata in due varianti di carrozzeria, con un raffinato bianco abbinato a un abitacolo rivestito in nappa bianca e un altrettanto curata versione in veste esterna rossa, la nuova Mercedes-Maybach SL nell'edizione speciale Monogram Series punta ai vertici dell'esclusività della guida cabriolet.





Cromature scintillanti e aerodinamica specifica, il logo sfoggiato come disegno sul cofano o sulla capote come usa con gli accessori dell'alta moda, la Maybach più sportiva di sempre misura 4,7 metri di lunghezza e rappresenta il non plus ultra del Gruppo Mercedes-Benz in fatto di guida en plein air.

Presentata a Pebble Beach, equipaggiata con motori benzina V8 sovralimentati di 3.982 cc, la SL 680 Monogram Series nelle due proposte White Ambience e Red Ambience è accreditata di 585 Cv di potenza per una velocità massima di 260 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 4,1 secondi. Prestazioni superlative per questa due posti da nababbi, esaltate dagli 800 Nm di coppia erogati dal motore tra 2.500 e i 5.000 giri, a cui fanno da contraltare consumi medi di 7,3 km/litro.

In vendita in Europa dalla primavera 2025, la SL Monogram Series calza ruote in lega da 21 pollici, presenta fanali dalla grafica legata al family feeling del Marchio, cofano anteriore e posteriore specifici Maybach rispetto alla SL Mercedes, oltre a dettagli aerodinamici ripensati e a elementi di lavorazione artigianali che ne impreziosiscono l'impatto d'insieme.

Per esaltare la comodità di guida durante la marcia è stato rielaborato il sistema di scarico, sono state applicate inedite soluzioni per l'isolamento acustico della capote, sono stati modificati i supporti motore ed è stata adottata una configurazione delle sospensioni ancora più orientata al comfort. Per quello che riguarda la trasmissione, rivista la gestione del cambio a 9 marce 9G-Tronic, abbinato alla trazione integrale 4Matic+ e al retrotreno sterzante.

"I nostri clienti amano gli oggetti speciali - sottolinea Daniel Lescow, responsabile del brand -. La serie SL Monogram aggiunge una sportiva due posti alla nostra famiglia di modelli per il massimo piacere all'aria aperta. Combina un'esperienza di guida dinamica con tutto ciò che caratterizza una Mercedes-Maybach: artigianalità eccellente, dettagli di design raffinati e materiali pregiati".



