Lamborghini Temerario, una "fuoriclasse" che non teme confronti

L'erede della Huracan si chiama Temerario e non ha paura dei confronti, anzi.

Lamborghini l'ha presentata alla Monterey Car Week come la sua nuova "autentica fuoriclasse", supersportiva dotata di un motore ibrido V8 biturbo con un approccio totalmente rinnovato e frutto di un lavoro di sviluppo di cinque anni, un suono che punta ad essere il nuovo sound della nuova generazione di Lamborghini, maggior spazio e comfort per il pilota, prestazioni spaziali e un design audace, ma anche inconfondibile.

Dopo Revuelto, Temerario è il secondo modello della gamma Lamborghini high performance electrified vehicle (Hpev) e completa così l'elettrificazione della Casa di Sant'Agata Bolognese, in seguito al debutto sul mercato di Urus SE.

Il nuovo powertrain ibrido abbina un inedito V8 biturbo a tre macchine elettriche, per una potenza complessiva di 920 cavalli.

Il V8 è il primo e unico nella categoria delle supersportive di serie in grado di raggiungere i 10.000 giri\min, dando al pilota la percezione di una progressione illimitata. La velocità massima è superiore ai 340 km/h, lo scatto da 0 a 100 km/h è in soli 2,7 secondi. "Volevamo sviluppare un motore sportivo ad alte prestazioni senza paragoni e che combinasse il meglio di due mondi: quello dei motori a combustione, con un V8 biturbo, e quello dell'elettrificazione installando tre motori elettrici che consentono di sviluppare un elevato valore di coppia per ottenere accelerazione istantanea, torque vectoring e un efficace recupero dell'energia", spiega Rouven Mohr, Chief Technical Officer (Cto) di Lamborghini.

L'effetto è anche sonoro: "Grazie al nuovo V8 biturbo l'ampiezza e la frequenza del suono cresce con l'aumentare della velocità del motore - commenta Mohr - e grazie all'albero di trasmissione piatto le vibrazioni sottolineano la potenza della vettura. Per pilota e copilota si tratta di una esperienza incredibile e stimolante per tutti i sensi". Gli ingegneri avevano l'obiettivo di trasmettere il sound nell'abitacolo nel modo più piacevole e coinvolgente possibile, grazie ai pannelli in materiali leggeri della carrozzeria in grado di enfatizzare le frequenze, rendendo il 'body in white' una vera e propria cassa armonica. A seconda della modalità di guida (Città, Strada, Sport e Corsa) il silenziatore e la valvola di scarico del V8 biturbo lavorano nella gamma dei bassi regimi per migliorare il comfort acustico, differenziando le modalità anche acusticamente.



Completamente nuovo anche il telaio in alluminio, che grazie all'impiego di una lega altoresistenziale e ultraleggera di ultima generazione, incrementa sensibilmente la rigidezza torsionale, contribuendo a migliorare la dinamica di guida. Il telaio risponde anche all'esigenza di offrire un comfort di bordo ottimale, aumentando l'abitabilità e lo spazio.

Con Temerario il Centro Stile Lamborghini inaugura anche un manifesto stilistico. "Il design della nuova Temerario è senza dubbio una nuova pietra miliare nel nostro linguaggio stilistico che definiamo 'essenziale e iconico' grazie alle superfici atletiche", commenta il direttore del Design, Mitja Borkert".

Linee pure e minimali, sbalzi stretti, ampie prese d'aria e un audace, temerario, muso da squalo. L'evoluzione del linguaggio stilistico Lamborghini ha portato alla creazione di una nuova firma luminosa esagonale immediatamente riconoscibile. L'esagono è il principale tema nel design della Temerario ed è richiamato sulla carrozzeria e soprattutto nelle luci posteriori e nell'imponente terminale di scarico.

Gli interni sono stati disegnati non solo per convivere con il design degli esterni, ma anche per enfatizzare l'incrementata spaziosità dell'abitacolo e di conseguenza il maggior comfort di bordo derivati dal nuovo telaio. Lo spazio per la testa è aumentato di 34 mm rispetto a Huracán, così come quello per le gambe di ben 46 mm, per accogliere piloti fino a 200 cm di altezza consentendo loro anche di indossare il casco. "Offrire ai clienti il maggior comfort possibile - commenta Paolo Racchetti, Direttore Model Line Temerario - è stato uno dei primi obiettivi che ci siamo posti. Le nostre supersportive sono molto guidate e vissute dai clienti, anche in città e per i lunghi viaggi: migliorare l'abitabilità mantenendo quanto più compatte possibile le dimensioni e proporzioni della vettura è stata una sfida importante, superata con successo. Temerario è una supersportiva assolutamente versatile, pronta a dare il massimo in pista o a essere una compagna di viaggio perfetta durante un long weekend".

Con Temerario Lamborghini raggiunge l'apice dell'efficienza aerodinamica. Gli ingegneri Lamborghini hanno progettato l'intero corpo vettura considerando anche le esigenze derivate dall'introduzione del nuovo powertrain ibrido e il target di incrementare il carico aerodinamico soprattutto al posteriore per rendere ancora più efficiente la dinamica veicolo nella guida in pista. Risultato raggiunto: +103% di carico aerodinamico posteriore rispetto a Huracán Evo, valore che sale a +158% nella Temerario in versione Alleggerita.

E' inoltre la vettura più avanzata dal punto di vista multimediale nella storia Lamborghini, grazie all'introduzione del sistema 'Lamborghini Vision Unit', che dà accesso a nuove funzionalità e applicazioni per rivivere e condividere le emozioni della guida su strada e in pista.



