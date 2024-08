Pagani, l'ultima Zonda si chiama Arrivederci

In occasione del "The Quail, A Motorsports Gathering", che si svolgerà il 16 agosto, Pagani, oltre alla nuovissima Utopia Roadster, esporrà una selezione delle sue Hypercar, e presenterà al pubblico, per la prima volta, la Zonda numero 140, l'ultimo esemplare originale di Zonda stradale, dal nome emblematico di Arrivederci.

Si tratta di una hypercar a cielo aperto, unica, che si distingue per una livrea dal colore Blu Danubio ultra intenso, dipinta a mano su una carrozzeria realizzata in Alutex, un materiale composito utilizzato da Pagani esclusivamente per questa vettura. Le strisce blu e rosse arricchiscono la configurazione esterna, enfatizzando le linee principali della carrozzeria. Inoltre, la Zonda Arrivederci si distingue ulteriormente per un set di cerchi personalizzati, ispirati a quelli della Zonda S. Gli interni, invece, sono rivestiti in una pelle di color rosso acceso, la stessa utilizzata per la Huayra "La Monza Lisa", che appartiene allo stesso proprietario. Anche il set di valigie abbinato è rifinito con questa pregiata pelle.





Sarà davvero l'ultimo esemplare del modello che ha dato inizio all'avventura Pagani? Per ora, come spiega il suo nome, è un "Arrivederci"; inoltre, negli anni, nonostante l'arrivo della Huayra e delle sue varie declinazioni, e anche adesso, in concomitanza con la produzione della Utopia, sono state realizzate delle Zonda speciali, per cui gli appassionati sperano che anche in futuro ci possa essere spazio per continuare l'evoluzione di questa vettura capace sempre di rinnovarsi e di rinnovare la tradizione.



