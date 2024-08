Indiana Mahindra lancia versione Roxx 5 porte del 4x4 Thar

La Casa indiana Mahindra (che controlla tra l'altro il 76.06% del pacchetto di PIninfarina) sta lanciando nel mercato interno il suv Thar Roxx 5 porte, che arriva a distanza di 14 anni dalla versione 'corta' a 3 porte, già un best seller nel Paese.

Come abitudine per Mahindra il reveal ufficiale del Thar Roxx è previsto per il 15 agosto, cioè il giorno in cui l'India festeggia l'indipendenza. In attesa dei dati ufficiali di questo 4x4 'look like Jeep' (vista la forte somiglianza con la serie CJ) i media locali ipotizzando che la versione base del Thar Roxx utilizzerà l'unità diesel mHawk Gen2 di Mahindra. Si tratta di un motore di 2,2 litri che eroga 150 Cv con 350 Nm nella taratura base e 172 Cv e 370 Nm nella variante superiore.

Le Thar Roxx a benzina avranno lo stesso motore turbo da 2,0 litri dei modelli Scorpio N e XUV700, proposto - come per il diesel - con i due livelli di potenza di 160 Cv e 330 Nm per la base e 175 Cv e 380 Nm per la variante più potente.

A livello di design la griglia del Thar Roxx ha un nuovo layout a sei slot sovrapposti invece di quello a sette della Thar 3 porte. Restano i fari circolari ma con lampade a Led e nuove luci diurne a forma di C.

Thar Roxx avrà un sacco di funzionalità aggiuntive, tra cui un display touchscreen più grande da 10,25 pollici, una telecamera a 360 gradi, braccioli centrali anteriori e posteriori, sei airbag invece di due e un tetto apribile panoramico.

Il nuovo 4x4 di Mahindra avrà anche freni a disco posteriori rispetto ai soli freni a disco anteriori della Thar 3 porte. Da segnalare invece che, nonostante il passo più lungo, la 5 porte conserverà solo due file con una configurazione a cinque posti.

Ma la seconda fila sarà costituito da una panca con un bracciolo centrale anziché i due sedili singoli della 3 porte.



