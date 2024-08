Nilu27: una nuova hypercar è pronta per Pebble Beach

Una nuova hypercar arriva in occasione del Monterey Car Week in concomitanza con il concorso d'eleganza di Pebble Beach del 18 agosto, si chiama Nilu27 ed è frutto della la società fondata da Sasha e Inna Selipanov. Per gli addetti ai lavori ricordiamo che Selipanov ha un passato come designer in Bugatti e Koenigesegg e che adesso ha deciso di realizzare una supersportiva tutta sua. Per farlo ha scelto un design che ha tratto ispirazione dai capolavori automobilistici classici italiani, dal linguaggio formale Bauhaus, dalla matematica, e dalla F1 degli anni '60, senza tralasciare le muscle car americane e la musica metal d'avanguardia. Insomma, un flusso di idee riunite in un corpo vettura avveniristico e pure colmo di soluzioni che richiamano realizzazioni già viste. Le forme scultoree nascondono una meccanica sviluppata da Hartley Engines che sfrutta un esclusivo motore da 6,5 ;;litri e 12 cilindri aspirato da 1070 CV abbinato ad una trasmissione meccanica a sette velocità fornita dall'azienda italiana CIMA.





Le prestazioni sono da hypercar con una velocità massima limitata a 400 km/h e, per gestirle c'è un impianto frenante Brembo carboceramico, mentre la potenza viene trasferita alla strada attraverso pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 R, dalle misure 265/35 R20 anteriore e 325/30 R21 posteriore montati su cerchi prodotti da AppTech in Italia.



