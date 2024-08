Jeep Dune il quadriciclo che manca per il designer Klissarov

Che idea la Jeep Dune, perfetto quadriciclo elettrico per vivere agilmente e con impatto zero momenti di svago, anche in situazioni di fuoristrada non impegnativo, come alternativa più 'giovane' e avventurosa delle cugina Citroen Ami One, Fiat Topolino e Opel Rocks.

Basata, o meglio ipotizzata, sulla stessa piattaforma elettrica di Stellantis che ha dato origine ai tre modelli L6E (quadriciclo leggero che si guida senza patente dai 14 anni in su) Jeep Dune è però - per il momento - una creazione virtuale, firmata per inizitiva personale dal francese Emmanuel Klissarov, titolare dello studio Iconic Veihicle Design con sede in Provenza.





Quello di Klissarov - e lo si capisce dalla accuratezza e dalla professionalità del progetto, compreso il posizionamento nella gamma Jeep - è un nome ben noto nel mondo della creatività automobilistica, avendo lavorato per oltre 11 anni nel Gruppo Renault e per quasi 3 alla Mercedes.

La reinterpretazione in chiave Jeep che è stata fatta della Ami One e delle sue derivate convince per le soluzioni open-air e per la robustezza - reale e 'creata' graficamente - che è una prerogativa immancabile in un prodotto che deve avere il Dna Jeep.

Come in tutti i progetti che Stellantis ha basato su questa piattaforma anche Klissarov ha volutamente conservato le parti comuni - come i lati della carrozzeria, le barre delle porte, il frontale, il pannello posteriore, il paraurti e lo skid plate - allo scopo di ottimizzare la produzione.

Jeep Dune, che riprende il nome di una versione speciale della Wrangler del 2016, punta evidentemente più sulla personalizzazione che sugli accessori off-road.

Sono previste grafiche speciali Hydro Dipping, tessuti stampati e perforati sulle barre delle porte e accessori 'giovani' come i portatutto da fissare dentro gli elementi laterali del roll-bar.

Il sasso - o meglio il pugno di sabbia delle dune - è gettato.

Emmanuel Klissarov afferma nella sua presentazione di aver immaginato questa mini-Jeep per i giovani europei della generazione Alpha.

Ma c'è da credere che, semmai i dirigenti Stellantis e Jeep ne decidessero la fabbricazione - la clientela (anche professionale tra i noleggiatori nelle località turistiche) potrebbe essere molto più estesa.

