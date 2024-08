La Volkswagen ID.3 GTX è disponibile in Germania

Volkswagen lancia in Germania la nuova ID.3 GTX disponibile a partire da 52.295 euro, che vanta un'estetica dedicata con paraurti anteriore specifico, finiture interne più sportive, ma soprattutto un motore elettrico che agisce sull'asse posteriore con una potenza di 285 CV da scaricare esclusivamente tramite il retrotreno.

Adesso però, è disponibile anche la nuova ID.3 GTX Performance, che aggiunge un extra di cavalli arrivando alla potenza di 326 CV. Con questa variante lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 5,7 secondi, mentre la velocità massima non è limitata a 200 km/h elettronicamente. Oltre ad un telaio specifico, la GTX, che nella versione Performance offre in opzione anche il controllo adattivo dello stesso, presenta una nuova batteria da 79 kWh netti, che accetta fino a 185 kW di potenza presso le stazioni di ricarica rapida a corrente continua nelle quali recupera dal 10 all'80% di energia in circa 26 minuti. Notevole l'autonomia dichiarata per la ID.3 GTX Performance nel ciclo WLTP, pari a 601 km.

Questa variante, inoltre, è dotata dell'ultima generazione del sistema di infotainment con un display da 12,9 pollici ed assistente vocale IDA con ChatGPT ed offre, in opzione, l'head-up display con realtà aumentata ulteriormente migliorato, oltre al sistema audio premium di Harman Kardon.



