La Bmw X3 per il mercato cinese ha un passo allungato

La nuova X3 rappresenta un ulteriore arrivo nella gamma Bmw dedicata al mercato cinese, visto che il modello precedente è stato il veicolo più venduto del marchio in tutto il mondo nel 2023 e, solo in Cina, ne sono state consegnate circa 156.000 unità, rappresentando circa il 40 percento di tutte le vendite dei Suv del brand nel paese. Realizzata a Shenyang, presso lo stabilimento Lydia, frutto della joint venture tra Bmw e Brilliance Automotive (BBA), la nuova versione della X3 per la Cina, presenta per la prima volta un passo allungato di 110 millimetri rispetto alle varianti di modello della nuova BMW X3 disponibili a livello mondiale. In questo modo offre più comfort nella zona posteriore dell'auto.





Inoltre, sfrutta il nuovo Bmw iDrive basato sul Bmw Operating System 9, il quale consente l'uso di numerosi servizi digitali disponibili esclusivamente in Cina.

L'estetica presenta una fiancata che appare, per forza di cose, più lunga, un posteriore ed il trattamento del tetto che richiamano alla mente alcune soluzioni viste su altri modelli premium a ruote alte del marchio, mentre all'interno spicca il design curvo dei display dedicati a strumentazione ed infotainment. In particolare, risaltano la calandra dai contorni illuminati ed il tetto panoramico in vetro con illuminazione offerto tra gli accessori.



