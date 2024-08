Proton e.MAS7, è il primo suv elettrico per la Malesia

Perusahaan Otomobil Nasional è il costruttore automobilistico nazionale della Malesia ma è più noto come Proton anche perché con questo nome fca parte da qualche anno della galassia Geely. Proprio dal colosso cinese (che ha quota del 49,9% nella Proton) è arrivata l'opportunità di introdurre il primo veicolo 00% elettrico del brand, il suv e.MAS7.

Al contrario di quanto si potrebbe ritenere il nuovo Bev è completamente basato su una piattaforma fornita da Geely dato che il sistema propulsivo elettrico - sostengono alcuni dirigenti di Proton sentiti dal magazine Just Auto - è di origine completamente malese.

Questa caratteristica è la conseguenza del programma del Governo di Kuala Lumpur che punta a garantire che l'industria automobilistica locale del Paese possa competere con le crescenti importazioni da Thailandia e Indonesia, dove le Case automobilistiche cinesi hanno aumentato gli investimenti dedicati ai Bev, Proton aveva lanciato formalmente due mesi fa il nuovo marchio e.MAS che è un acronimo di Electrifying Malaysia con l'intenzione di utilizzarlo per tutti i futuri modelli elettrici Proton che saranno lanciati in collaborazione con Geely.

Perodua, che è l'altro produttore automobilistico nazionale della Malesia - secondo Just Auto - prevede di lanciare il suo primo Bev nel 2025 con un prezzo di partenza che corrisponderà a 22mila dollari.



