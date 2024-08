Model 3 Performance, arriva il kit aerodinamico in carbonio

Come è già avvenuto in passato con tutti i modelli del colosso di Palo Alto, la statunitense Unplugged Performance (Up) si conferma leader negli aggiornamenti aftermarket per le Tesla. Lo fa annunciando il debutto del suo esclusivo kit aerodinamico in fibra di carbonio per l'ultima generazione della Model 3. Progettato esclusivamente per la versione Performance del 2024, il kit modulare Up è composto da una serie completa di parti esterne in fibra di carbonio.

Studiati e verificati attentamente per migliorare le caratteristiche della Model 3 Performance, questi elementi modificano la parte anteriore, i lati e la parte posteriore del proprio veicolo e possono comprendere - per il massimo carico aerodinamico - il diffusore anteriore racing e l'ala posteriore Ascension-R. I componenti sono disponibili per l'acquisto singolarmente, come kit aerodinamico anteriore o come kit aerodinamico completo completo. E la Unplugged Performance ribadisco che l'installazione di questo kit è abbastanza semplice e può essere eseguita dalla maggior parte delle officine auto nel mondo.

"La versione di oggi comprende i primi componenti aerodinamici disponibili progettati specificamente per la nuova Model 3 Performance 2024 - afferma l'azienda di Hawthorne, in California - ed apre la strada a un catalogo completo di aggiornamenti che Unplugged Performance introdurrà per migliorare ulteriormente l’esperienza di guida di questo modello già impressionante". Ricordiamo che la Tesla Model 3 Performance, secondo gli unici dati disponibili, utilizza (nella specifica per il mercato Usa) due motori per complessivi 517 Cv. Propone la trazione integrale e accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi. In assenza di limiti questa versione della nuova Model 3 raggiunge i 262 km/h.

