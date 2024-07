Pagani Utopia Roadster: si guida come la coupé

L'ultima creazione dell'atelier di Pagani Automobili è l'Utopia Roadster, una variante già presente all'interno del progetto C10, che identifica l'Utopia nata due anni fa, e frutto di uno sviluppo congiunto. Questo è stato fondamentale per garantire alla versione aperta le stesse qualità della versione chiusa a livello di leggerezza, dinamica e performance. La nuova hypercar sarà presentata con una finitura in carbonio a vista di colore Rosso Habanero, in occasione e del Monterey Car Week, in programma dal 9 al 18 agosto, un evento che include anche il Concorso di Eleganza di Pebble Beach.

Ne saranno prodotti centotrenta esemplari, con un prezzo di partenza di 3,1 milioni di euro al netto delle imposte locali. Esteticamente, rimangono le portiere con apertura a farfalla, mentre per scoprire l'auto si può togliere l'hard top, che vanta anche una zona trasparente sul tetto, o riporre il soft-top nell'apposita valigia. Così, il protagonista diventa l'abitacolo, dove spiccano il comando del cambio; il volante con corona, razze e mozzo derivati da un unico pezzo di metallo leggero; la strumentazione analogica con un display al centro; ed i tappetini dalla texture dedicata che ricorda quella dei fuoribordo. Anche la chiave è stata ridisegnata per richiamare il profilo della versione aperta. Inoltre, la valigeria propone una coppia di valigie realizzata con gusci interni in carbonio rivestiti in pelle, adornati con l'emblematica ellisse Pagani, che è possibile collocare in due bauli dedicati accanto al motore. Non mancano, tra gli accessori, due porta abiti coordinati da ancorare dietro ai poggiatesta.

Realizzata con oltre quaranta formule di materiali compositi, tra cui il Carbo-Titanium HP62-G2 ed il Carbo-Triax HP62, l'Utopia Roadster vanta la stessa leggerezza della Coupé, per via di una massa di 1.280 kg. Merito della monoscocca completamente riprogettata per ottimizzarne rigidezza e resistenza, che non ha avuto bisogno di quei rinforzi spesso utilizzati quando si elimina il tetto. Per mantenere l'eleganza complessiva dell'auto senza trascurarne l'efficienza aerodinamica, è stato effettuato uno studio approfondito in galleria del vento, e sono state utilizzate due ali mobili, che si adattano alle diverse condizioni di guida. Il motore della vettura è un V12 biturbo, realizzato in stretta collaborazione con gli ingegneri AMG, dalla potenza di 864 cavalli ed una coppia di 1.100 Nm, che non riceve l'aiuto di nessun sistema ibrido ed ha un sound purissimo. Mentre la trasmissione, progettata in collaborazione con lo specialista britannico Xtrac, è a sette rapporti ed è collegata a una frizione tridisco leggera e modulabile.

Con i triangoli delle sospensioni, forgiati in lega di alluminio aeronautico, le sospensioni attive, il differenziale elettronico, ed il sistema di controllo dinamico, l'Utopia Roadster offre un'agilità straordinaria, una tenuta in curva da riferimento, eliminando qualsiasi tendenza al sottosterzo, ed una motricità impeccabile. Infatti, segue fedelmente la filosofia di Pagani, secondo la quale il guidatore non deve mai combattere la macchina, poiché essa è un'alleata eccitante e rassicurante, obbediente ed entusiasmante.

Il contatto con la strada è affidato a degli pneumatici esclusivi Pirelli P ZERO Corsa dalle misure 265/35 R21 all'anteriore e 325/30 R22 al posteriore, che sfruttano i sensori della tecnologia Cyber Tyre annegati nelle gomme per inviare informazioni ai sistemi di controllo di stabilità del veicolo, tra cui ABS, ESP e controllo di trazione, al fine di garantire le massime prestazioni e la più elevata sicurezza in base alle condizioni di guida. Nei periodi con basse temperature, invece, i Pirelli P ZERO Winter rappresentano l'alternativa ideale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA