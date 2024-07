Audi Q4 35 e-tron, debutta versione per neopatentati

Audi amplia la gamma dei suv compatti full electric introducendo la variante d'ingresso 35 e-tron, accessibile ai neopatentati. Alla potenza massima di 170 CV si accompagnano la batteria da 52 kWh netti, l'autonomia sino a 364 chilometri WLTP e la potenza di ricarica di 145 kW in DC: è così possibile ripristinare sino a 105 chilometri di percorrenza in 10 minuti.

Al retrotreno, come per gli altri powertrain in gamma, agisce un motore sincrono a magneti permanenti (PSM), mentre la gestione termica ottimizzata, a basso consumo energetico, si avvale d'inediti componenti per la lubrificazione degli ingranaggi della trasmissione e del raffreddamento ad acqua della sezione esterna dello statore. Grazie alla batteria da 52 kWh netti (55 kWh nominali), Audi Q4 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 35 e-tron sono accreditate di un'autonomia massima sino a, rispettivamente, 355 e 364 chilometri WLTP. La potenza di ricarica in corrente continua (DC) è di 145 kW che, grazie anche all'ottimizzazione della chimica delle celle, rende possibile portare il livello d'energia dal 10% all'80% in 25 minuti.

Risultati resi ancora più accessibili dal sistema di navigazione e pianificazione degli itinerari e-tron trip planner che consente di verificare istantaneamente sia mediante l'app myAudi sia attraverso il sistema multimediale MMI quante ricariche siano necessarie per raggiungere una determinata destinazione, aggiornando costantemente la situazione sulla base dello stato delle colonnine, del traffico, della topografia del percorso, dello stile di guida e delle condizioni ambientali, privilegiando le stazioni HPC (High Power Charging). La gamma Audi Q4 e-tron MY25 beneficia anche dell'integrazione in vettura dell'app store che consente di accedere in modo diretto e intuitivo alle applicazioni più diffuse di terze parti attraverso l'interfaccia multimediale MMI. Entro fine anno, inoltre, arriva l'integrazione dell'intelligenza artificiale - nello specifico ChatGPT - nell'assistente vocale online. Declinate negli allestimenti d'ingresso, Business, Business Advanced ed S line edition, le nuove Audi Q4 35 e-tron e Audi Q4 Sportback 35 e-tron sono disponibili presso le concessionarie italiane con prezzi a partire da, rispettivamente, 51.100 euro per la versione suv e da 53.100 euro per la variante Sportback.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA