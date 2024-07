Mercedes apre le vendite per l'AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet

Si aprono le vendite in Germania per la nuova Mercedes-AMG CLE 53 4MATIC+ Cabriolet con un prezzo che parte da 89.388 euro. La nuova proposta a cielo aperto della stella a tre punte, realizzata con le specifiche AMG, offre un abitacolo con spazio per quattro persone, e consente un utilizzo en plein air per tutto l'anno grazie a sistemi quali l'AIRCAP e l'AIRSCARF che isolano l'interno dalle turbolenze dei flussi d'aria, e permettono di tenere al caldo la zona del collo dei passeggeri anteriori.





Esteticamente, evidenzia la calandra con le tipiche finiture AMG, i cerchi in lega specifici da 19 pollici, e le due coppie di scarichi posteriori; non mancano cromature nella parte bassa della vettura, sia all'anteriore che al posteriore, nella fiancata, ed alla base della capote in tessuto. Mentre le finiture in fibra di carbonio, i sedili anteriori di stampo sportivo, ed il volante con i comandi tipici delle AMG, contraddistinguono l'interno. Sotto al cofano anteriore troviamo un motore a sei cilindri in linea da 3 litri con doppia sovralimentazione da 449 CV e 560 Nm di coppia (600 Nm con overboost per 10 secondi), accoppiato ad un cambio automatico a 9 rapporti, alla trazione integrale, e ad un sistema ibrido a 48 volt che fornisce, temporaneamente, altri 23 CV ed ulteriori 205 Nm di coppia.

Alla resa dinamica dell'auto contribuiscono anche le sospensioni adattive e l'asse posteriore sterzante. Aggiungendo il pacchetto AMG DYNAMIC PLUS da 2.118 euro, la cabrio in questione guadagna il programma di guida RACE, la modalità drift ed altri elementi funzionali alle performance, come i supporti motore attivi.

