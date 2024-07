La Porsche Cayenne offrirà tre tipologie di powertrain

La Porsche Cayenne di quarta generazione si appresta a debuttare con le consuete caratteristiche di versatilità, comfort, e capacità nell'off-road, e sarà 100% elettrica.

Ma la Cayenne di terza generazione non andrà in pensione, anzi, sarà ulteriormente aggiornata e continuerà a essere commercializzata insieme al nuovo modello a batteria. Gli interventi si concentreranno in particolare sulla trasmissione, per incrementare l'efficienza del V8, in modo che l'unità biturbo sia idonea a soddisfare i futuri requisiti legislativi.

In questo modo, la gamma offrirà ai clienti la possibilità di scegliere tra alimentazioni termiche, elettrificate, ed elettriche. "La nostra strategia di prodotto potrebbe consentirci di portare all'80% la quota di modelli completamente elettrificati sul totale delle vendite di vetture nuove nel 2030 - ha dichiarato Oliver Blume, Ceo di Porsche AG - a seconda delle richieste dei nostri clienti e dello sviluppo dell'elettromobilità nelle varie parti del mondo".

Tornando alla Cayenne di quarta generazione, questa sarà realizzata sulla piattaforma Premium Platform Electric (PPE), con architettura ad 800 Volt, ulteriormente sviluppata e, dopo la fase digitale e le prove nel centro di sviluppo di Weissach, i prototipi mimetizzati sono pronti a percorrere milioni di chilometri in tutto il mondo, in condizioni climatiche e geografiche estreme, per garantire la durata e l'affidabilità tipiche del modello.

