Cadillac Sollei Concept, decappottabile elettrica ultralusso

Come ci ha tramandato la cinematografia di Hollywood, le convertibili quattro posti di Cadillac hanno rappresentato tra gli Anni '50 e gli '80 il simbolo del lusso e dell'ostentazione all'americana.

Ora il brand top della galassia General Motors ci riprova, utilizzando però una base ben diversa dai telai con motori V8 del tempo, cioè la piattaforma elettrica nativa della berlina quattro porte Cadillac Celestiq.





L'oggetto del desiderio si chiama Sollei - crasi delle parole Sol e Leisure - ed è una imponente convertibile 2+2 dai contenuti esclusivi e dalle dotazioni assolutamente fuori dal comune, come i fischietti stampati in 3D per il birdwatching, cioè il richiamo e l'osservzione dei volatili.

L'obiettivo - è stato detto chiaramente durante la presentazione alla Cadillac House di Vanderbilt nel Michigan - è quello di entrare nel ristretto (ma redditizio) segmento delle bespoke, cioè delle auto di lusso costruite in base alle richieste del cliente. Guardando soprattutto al mondo delle Rolls-Royce Ispirata nel design esterno alla Celestiq, la Sollei ne conserva le proporzioni lunghe e l'assetto basso, ma si distingue per la configurazione della fiancata a due sole porte, rispetto alle quattro della berlina. "Sollei reinventa la scoperta del viaggio - ha detto il responsabile del design di Cadillac, Erin Crossley - facendo immaginare un'esperienza di guida personalizzata che connette con il mondo naturale che ci circonda".

Piacere di guidare nel vento e di godere dei raggi del sole, che sono sottolineati oltre al nome dalla verniciatura in Manila Cream, una tinta calda e nostalgica visto che riporta ad una opzione offerta tra il 1957 e il 1958 All'interno, Sollei propone - oltre alla particolarità dei fischietti - il caratteristico schermo digitale da 55 pollici che va da montante a montante e che è di serie nella Celestiq.

Tra i dettagli 'eco' da segnalare anche il Fine Mycelium (un materiale ricavato dalla struttura radicale dei funghi) che è stato utilizzato nella console e nelle tasche per le mappe delle portiere.

Lusso con meno concessioni al green, invece, per il frigo con porta elettrica in vetro e bicchieri di cristallo, per le zone di illuminazione personalizzabili con 126 opzioni di colore e per la pelle Nappa con pigmento iridescente rosa.



