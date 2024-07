Consegnata la prima Nuova Lancia Ypsilon

E' stata consegnata oggi la prima Nuova Lancia Ypsilon, nell'esclusiva edizione di lancio Lancia Ypsilon Edizione Limitata Cassina, di color blu: l'ha consegnata Raffaele Russo, premium cluster director del mercato Italia di Stellantis presso il concessionario Nuova Auto Alpina di Ivrea.

Nelle 160 concessionarie casa Lancia la gamma della Nuova Ypsilon è disponibile in motorizzazione 100% elettrica ed ibrida, attraverso 3 diversi allestimenti: una gamma semplice, con un posizionamento prezzo al centro del mercato e che beneficia interamente degli incentivi statali in corso.

"Oggi celebriamo un altro passo avanti nel piano di Rinascimento Lancia, con la prima consegna di Nuova Lancia Ypsilon. Un passaggio significativo per fare di Lancia un marchio desiderato, rispettato e credibile nel mercato premium europeo. A poche settimane dal porte aperte che ha dato ai clienti finali in tutta Italia la possibilità di ammirare e guidare la vettura, partono ufficialmente le consegne di Nuova Lancia Ypsilon su tutta Italia!" commenta Russo.

A poche settimane dal porte aperte in cui i clienti finali hanno avuto la possibilità di guidare la vettura, la Nuova Lancia Ypsilon è ora disponibile presso tutti i concessionari italiani del marchio. Dopo l'Italia, Lancia torna in Europa: Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi sono i primi paesi europei in cui la Nuova Lancia Ypsilon verrà introdotta, seguiti in questi giorni da Francia e Spagna e, nel 2025, dalla Germania. Una rete totale di oltre 70 nuovi concessionari in 70 principali città europee.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA