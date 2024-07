Maybach: una gamma all'apice del lusso

Si rinnova per il quattro anno consecutivo la partnership tra Mercedes-Benz ed il Phi Beach con l'esclusività dei modelli Maybach e la sportività sofisticata della nuova AMG GT. Così, per l'intera stagione estiva, gli ospiti dell'Open Air Club di Baja Sardinia potranno entrare in contatto con le vetture più prestigiose del brand teutonico. Di conseguenza, non c'era contesto migliore della Costa Smeralda, per provare l'eccellenza Maybach, e per farlo abbiamo vissuto queste vetture partendo dalla parte posteriore. Nel tragitto che, dall'aeroporto di Olbia ci ha condotto al Phi Beach, è iniziata l'esperienza luxury a bordo di una Maybach GLS 600 4MATIC. Già dall'esterno la calandra dalle finiture più sfarzose, gli elementi decorativi delle prese d'aria inferiori, ed il design specifico delle grandi ruote sottolinea il rango superiore di questo Suv, una sensazione che si amplifica all'interno, con le due sedute per la seconda fila, con tanto di tunnel centrale con sottobicchieri magnetici per poter viaggiare in compagnia di due flute di champagne.

Lo schermo sugli schienali dei sedili anteriori consente di accedere all'infotainment, ed il sedile destro può anche allungarsi per incrementare il comfort sulle lunghe tratte. I 557 CV del 4 litri termico associati ad i 22 CV elettrici di questo Suv ibrido ronfano sornioni, ma rispondono all'appello quando vengono chiamati in causa, come abbiamo verificato quando siamo passati al posto di guida. E la guida comoda, ma efficace quando occorre cambiare passo, è anche quella della S 580 della famiglia Maybach, che sfoggia uno sterzo preciso, un telaio ben bilanciato, capace di trasmettere le sensazioni giuste tra le curve e di mettere a terra i 503 CV del comparto termico ed i 22 di quello elettrico, per quest'altra proposta ibrida all'apice della gamma della stella. Poi, quando si viaggia da passeggero, l'effetto limousine nella zona posteriore è garantito da sedute che consentono di alzare la parte bassa delle gambe, dallo schermo posto sul retro dei sedili anteriori da cui si sceglie il tipo di massaggio più adatto, e dal frigobar annegato dietro il bracciolo centrale, anche qui ritroviamo i due flute magnetici che consentono brindisi in tutta sicurezza. Il lusso è anche questo, mentre si procede verso una meta blasonata all'interno della berlina di lusso per eccellenza, in una livrea bicolore tanto elegante quanto sgargiante tra i panorami unici della Costa Smeralda. Un contesto in cui si è aggiunta a questo piccolo convoglio "stellato" una Classe V speciale, la Exclusive, che non è una Maybach, è giusto specificarlo, ma rappresenta la massima espressione del Van Mercedes, come sottolineano la stella che si erge sul cofano anteriore, ed i cerchi dal design che richiama quello delle V12 del Brand. Dietro, con la configurazione a due sedili per la zona centrale dell'abitacolo, c'è spazio in abbondanza, mentre alla guida la vicinanza con le auto Mercedes è data dal volante speculare a quello della Classe E e dalla plancia rinnovata in cui spicca lo schermo da cui gestire la versione aggiornata del sistema MBux.

