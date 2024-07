Anteprima di Milano, luci puntate su nuovo Opel Grandland

Dopo i reveal degli scorsi mesi Opel Grandland torna sotto i riflettori. O meglio si illumina di luce propri visto che i gruppi ottici anteriori Intelli-Lux Pixel HD dispongono dell'incredibile numero di 51.200 singoli elementi luminosi.

Come è stato sottolineato in una conferenza di presentazione a Milano - in vista del lancio commerciale che avverrà in autunno - la novità del sofisticato sistema d'illuminazione (tutto sviluppato in Casa Opel) sono solo alcune delle caratteristiche di spicco di questo inedito C-suv che prende il posto dell'analogo modello ma con dimensioni molto più generose.

Grazie a 173 mm di lunghezza in più, valore che è accompagnato da un incremento di 19 mm in altezza e 64 mm in larghezza, Opel Grandland svetta infatti - dall'alto dei sui 4,65 metri complessivi - per spaziosità dell'abitacolo e volume a disposizione dei bagagli (fino a 1.641 litri).

Ma non è tutto: Grandlnd mostra per la prima volta su un modello Opel di serie molte caratteristiche di design viste per la prima volta sulla concept car Experimental del xxx. E' il caso del frontale tipo 3D Vizor con il logo Blitz che sostituisce la cintura cromata con la retroilluminazione. O ancora l'assenza di una tradizionale scritta Opel sulla coda, rimpiazzata da caratteri a rilievo illuminati in modo permanente.

Progettato, ingegnerizzato e prodotto in Germania, il C-suv Grandland è un cosiddetto Bev-native in quanto è basato sulla nuova piattaforma STLA Medium del Gruppo Stellantis a cui Opel appartiene. La gamma non comprende però solo la versione Electric (che offrirà un'autonomia Wltp fino a circa 700 chilometri) ma anche due varianti con motori Ice elettrificati.

Si tratta del Grandland Plug-in Hybrid (che offre, proprio sfruttando la sezione elettrica, fino a 85 km di autonomia a zero emissioni locali) e la Grandland Hybrid con tecnologia a 48 Volt. Entrambe le soluzioni contribuiscono ad abbattere le emissioni e a ridurre in consumi.

All'interno, Opel Grandland conferma il radicale cambio generazionale. Guidatore e passeggeri sono accolti da elementi stilisticamente audaci che si inseriscono però in un ambiente caldo e coinvolgente. Nella plancia spicca il tema orizzontale, con linee che attraversano il cruscotto fino alle portiere, aumentando la sensazione di larghezza e spaziosità.

Belli oltre che funzionali il display per l'infotainment da 16 pollici e la console centrale alta. Dietro al volante, il quadro strumenti digitale fornisce le informazioni essenziali (le altre sono disponibili in quello centrale) mentre l'head-up display Intelli-HUD, evita al guidatore di distogliere lo sguardo dalla strada. Si prospetta particolarmente coinvolgente nche l'esperienza di viaggio a bordo: I sedili ergonomici certificati AGR (Campagna per la salute della schiena) di Opel proseguono nella tradizione di comodità per guidatore e passeggeri.

Debutta anche la nuova opzione che prevede l'adattamento elettropneumatico delle imbottiture laterali dello schienale, una particolarità che si aggiunge alla ventilazione e al massaggio per il conducente.

Di serie in tutte le Grandland, invece, la funzione brevettata Intelli-Seat. I sedili anteriori, sono caratterizzati da una fessura che corrisponde al coccige e allevia la pressione che il corpo esercita su di esso durante il viaggio. Compresi quelli più lunghi in autostrada.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA