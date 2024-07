Range Rover Defender celebra 35 anni con una serie speciale

Sono trascorsi 35 anni da quando la Range Rover Discovery è stata presentata in anteprima mondiale al Salone di Francoforte del 1989 e, per celebrarla, è arrivata una nuova versione in edizione limitata denominata 35th Anniversary Edition. Inoltre, per la prima volta, è entrato in gamma il nuovo motore diesel D350 MHEV. Nello specifico, la variante celebrativa è identificata dallo speciale logo "XXXV" su badge e pedane, si ispira alla Metropolitan Edition e presenta dettagli Bright Atlas per la griglia e il lettering Discovery, oltre ad inserti nei paraurti inferiori Hakuba Silver, ai cerchi in lega da 22 pollici Diamond Turned con dettagli Gloss Grey, alle pinze dei freni Land Rover nere, ai vetri oscurati ed al tetto panoramico scorrevole. La dotazione decisamente ricca, annovera l'Head-up Display, il volante riscaldato, la ricarica wireless per lo smartphone, il vano frigorifero anteriore ed il climatizzatore quadrizona. Già ordinabile, la Discovery 35th Anniversary Edition ha un listino che, in Italia, parte da 108.000 euro. La nuova Discovery D350 invece è spinta da un sei cilindri diesel Ingenium da 3,0 litri che, con i suoi 350 CV e 700 Nm di coppia, vanta un incremento di 50 CV e 50 Nm, rispetto alla precedente D300. Nel consegue uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi e, grazie alla tecnologia mild-hybrid, un consumo combinato di 8,3 l/100 km nel ciclo Wltp.

