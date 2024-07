Dacia Spring si rinnova al motto dell'utile con stile

E' una formula che si rinnova nel segno dell'essenziale ma con stile, quella di Dacia Spring che si aggiorna in design e tecnologia. La parola d'ordine al centro del progetto è la medesima, ovvero elettrificazione alla portata di tutti e utilità per l'utilizzo quotidiano. La city car secondo Dacia, primo modello 100% elettrico della casa, è stata lanciata nel 2021 e si è piazzata sul terzo gradino del podio in quanto ad auto elettriche più vendute a privati nel 2022 e 2023.





L'obiettivo dichiarato da Dacia, anche per la nuova versione di Spring, è ancora quello di soddisfare le esigenze di chi l'auto la utilizza per quei 37 km in media al giorno a una velocità di 37 km/h e con ricarica che nel 75% dei casi avviene a domicilio.

Oggi, la vuova Spring compie però anche un ulteriore passo avanti, portando a un livello superiore le qualità che già ne hanno fatto un piccolo caso. Il design è stato completamente, per una sensazione di maggior robustezza e il volume interno è decisamente alto per il suo segmento. C'è anche un motore da 65 CV che consente prestazioni più brillanti e scatti soddisfacenti, pur considerata la natura da city car che però non soffre di sicuro la gita fuori porta, magari tra le vigne attorno a Bordeaux dove l'abbiamo provata.

Il design è poi quello che Dacia ha inaugurato con l'ultima generazione di Duster. Un volta al voltante della nuova Spring, in effetti, la sensazione è un po' quella di trovarsi alla guida di un Duster molto ma molto più piccolo. Se la 'dusterizzazione' di Spring segna un passo in avanti anche in termini di tecnologia e qualità percepita, tutti gli elementi sono stati ridisegnati. All'esterno, il tetto è l'unico componente della carrozzeria a essere stato mantenuto rispetto al modello precedente.

Utilità al primo posto, anche nella scelta degli sticker dalla grafica contemporanea che rivestono i paraurti anteriore e posteriore nell'allestimento Extreme e facili da sostituire in caso di piccoli urti. I cerchi da 15", ora di serie nelle versioni dotate di motorizzazione da 65 CV e dotati di coprimozzo stilisticamente molto elaborati, contribuiscono a conferire una sensazione di robustezza generale.

Completamente reinventata la plancia che si distingue per l'architettura molto più orizzontale e per la nuova gamma di display digitali. Spring si dota, infatti, di un cruscotto digitale personalizzabile con driver display da 7" su tutte le versioni e grande display multimediale da 10" nei livelli di allestimento superiori. I colori e i materiali dell'abitacolo sono stati rivisitati per offrire una maggiore qualità, riducendo al minimo la varietà per contenere i costi, in perfetto Dacia style.

Alla guida, la nuova Spring è brillante e ora può contare anche sul nuovo nuovo B Mode (Brake) con una rigenerazione più fonte in fase di frenata. Tra vie strette e manovre, spicca invece il raggo di sterzata, pensato per essere il più contenuto del mercato e per favorire una maggiore maneggevolezza ed efficienza nelle manovre. Nuovi dispositivi di assistenza alla guida arricchiscono poi l'equipaggiamento di Nuova Spring per soddisfare le ultime norme europee di sicurezza.

L'elevata altezza libera dal suolo è un vantaggio sulle strade dissestate e il motore da 65 CV è più prestazionale.

Questa motorizzazione è proposta a partire dal primo allestimento Expression, oltre che nella versione Extreme (quella che abbiamo guidato) e offre accelerazioni adeguate e un passaggio 0 a 100 km/h in 13,7 secondi.

Parchi, infine, i consumi, con la leggerezza al servizio dell'efficienza. Nuova Spring pesa meno di una tonnellata e a parità di allestimento, il peso dell'auto aumenta di soli 6 kg (ossia + 0,6%) rispetto alla precedente versione, nonostante l'aggiunta di tanti nuovi Adas, il miglioramento delle finiture e degli equipaggiamenti di serie.

Queste prestazioni sulla bilancia, unite all'efficienza della motorizzazione di Nuova Spring, le consentono di registrare un consumo energetico al di sotto dei 13,5 kWh/100 km (versione da 65 CV) e dei 14,1 kWh/100 km (versione da 45 CV) con un TCO (total cost of ownership) contenuto. La batteria compatta da 26,8 kWh e 225 km di autonomia, è tarata per rispondere alle esigenze e agli stili di vita degli utenti di Nuova Spring, senza compromettere, con un peso eccessivo, le prestazioni complessive dell'auto.

Sul fronte del listino, i prezzi per la nuova Dacia Spring partono da 17.900 euro dell'allestimento Expression Electric 45 e arrivano fino ai 19.900 euro della versione Extreme Electric 65.

