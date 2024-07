Audi, con anteprima Q6 e-tron parte lancio 20 nuovi modelli

Con l'anteprima mondiale di Audi Q6 e-tron, la casa dei quattro anelli da ufficialmente il via alla sua offensiva di prodotto che prevede nel 2024 e 2025 il lancio di oltre 20 nuovi modelli di questi più di dieci saranno full electric.

"Nei prossimi anni amplieremo progressivamente la gamma full electric - ha detto Gernot Döllner, ceo di Audi AG - Allo stesso tempo, rinnoveremo il portfolio di modelli a combustione. Questo garantirà ad Audi un posizionamento tanto solido quanto flessibile durante la transizione verso un'offerta interamente elettrica". "Tra pochi giorni presenteremo la nuova gamma Audi A5. Seguiranno nuova Audi A6 e-tron e nuova Audi Q5".

Per conoscere la nuova gamma A5 dovremmo attendere il 16 luglio, giorno della premiere mondiale. Con questa gamma, Audi porterà al debutto una nuova generazione di motori a combustione sensibilmente più efficienti grazie alla tecnologia MHEV plus. A fine luglio sarà poi la volta della Audi A6 e-tron, la prima Audi full electric disponibile nelle configurazioni di carrozzeria Sportback e Avant. Bisognerà invece attendere fino al prossimo autunno per assistere all'unveiling della nuova Audi Q5, modello di successo da oltre 15 anni e giunto ora alla terza generazione che introduce una gamma di motori a combustione e propulsori parzialmente elettrificati.

"Abbiamo una chiara visione per ridefinire il 'Vorsprung durch Technik' (l'Avanguardia della Tecnica) partendo da principi cardine quali il design, la digitalizzazione della user experience e dell'interfaccia utente, la dinamica di guida e l'efficienza - ha concluso Döllner - Con i nuovi modelli in arrivo - Audi Q6 e-tron, Audi A6 e-tron, Audi A5 e Audi Q5 - non lasciamo spazio a dubbi in merito alla direzione intrapresa".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA