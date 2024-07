Nissan X-Trail MY24, al via ordini: è ancora più tecnologica

Partono gli ordini di Nissan X-Trail MY24, con un'offerta rimodulata sia in termini di offerta di contenuti di prodotto, sia in termini di tecnologia che di design, con maggiori equipaggiamenti di serie e prezzi allineati alla versione precedente. In tale ottica, esce di gamma la versione base Visia e la nuova versione d'ingresso è ora Acenta.

Inoltre, il top di gamma si arricchisce dall'allestimento N-Trek, caratterizzato da un design che conferisce al mezzo un aspetto ancora più robusto e imponente, e nuovi interni resistenti all'acqua. Novità che daranno slancio alle vendite di X-Trail in Italia, più che raddoppiate (+134%) nei primi sei mesi del 2024, rispetto allo stesso periodo del 2023. X-Trail è il crossover elettrificato di Nissan pensato per la famiglia e per l'avventura, offerto in quattro allestimenti: Acenta, N-Connecta, N-Trek, Tekna tutti con propulsore e-Power, disponibili con 5 o 7 posti, trazione 2WD o e-4ORCE 4WD. Con il lancio del MY24, tante le novità per l'intera gamma, con prezzi allineati a quelli della versione precedente, a partire da 41.100 euro e fino ad arrivare a 48.600 euro per la versione top di gamma.

Sul nuovo Nissan X-Trail MY24 sono introdotte o aggiornate alcune tecnologie di sicurezza, che ora sono di serie su tutta la gamma, per adeguare la vettura alla normativa europea GSR2-B, come ad esempio: la frenata automatica d'emergenza ha un sistema di rilevamento più efficace e interviene più rapidamente in caso di rischio di collisione con altre vetture, ciclisti o pedoni; la velocità massima consentita, rilevata dal GPS e dalla telecamera anteriore che legge i segnali stradali, è indicata nel quadro strumenti tramite un'icona che inizia a lampeggiare in caso di eccesso di velocità, a cui fa seguito un segnale acustico (novità) se il guidatore non rallenta; il sistema di rilevamento stanchezza del guidatore e il sistema di avviso e prevenzione abbandono involontario di corsia, che interviene per velocità superiori ai 60 km/h, si riattivano automaticamente a ogni accensione della vettura.

Nissan X-Trail è equipaggiato con il propulsore e-Power, costituito da un motore elettrico che muove le ruote della vettura (nella versione 4WD i motori elettrici sono due, uno per ogni asse) e da un sofisticato ed efficiente motore termico con rapporto di compressione variabile che produce energia elettrica. Il piacere di guida è quello tipico degli EV con accelerazione brillante e lineare, ma niente ricarica alla spina.

E per fare il pieno di energia basta mettere benzina nel serbatoio. Nissan X-Trail è disponibile, inoltre, con trazione integrale e-4ORCE, un brevetto Nissan frutto della decennale esperienza nelle tecnologie 4WD e costituito da motori elettrici, uno per ogni asse, e da un sofisticato sistema che regola la forza motrice e l'azione Torque Vectoring del freno sulle quattro ruote, che garantiscono prestazioni brillanti, sicurezza e massimo controllo su ogni tracciato e in ogni condizione.



