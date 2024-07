Ineos Automotive esce dalle strade comuni con Detour

Il primo veicolo in edizione limitata creato dalla divisione Arcane Works, è stato svelato da INEOS Automotive in occasione del Goodwood Festival Of Speed. Il 4X4 sarà prodotto in soli 200 esemplari tutti rifiniti a mano con elementi di design su misura e maestria artigianale britannica, per consentire ai clienti di personalizzare la propria vettura con specifiche e dotazioni appositamente ideate.

Detour, questo il nome del modello, conserva la dinamica di guida e le doti fuoristrada del Grenadier e offre ai clienti la possibilità di scegliere da una vasta gamma di opzioni di design per gli interni e gli esterni. In aggiunta alla scelta tra i due motori BMW da 3 litri e sei cilindri in linea, i modelli benzina del Detour adotteranno un esclusivo impianto di scarico che rende unici il sound e le sensazioni del veicolo.





"Abbiamo scelto il nome Arcane, vale a dire misterioso, per la nostra nuova divisione - ha commentato George Ratcliffe, commercial director di INEOS Automotive - poiché i suoi veicoli saranno talmente unici e rari che avvistarne uno sarà un evento indimenticabile. Lavorando su piccoli lotti e rifinendo a mano le vetture potremo garantire un livello di individualità unico nel mercato dei 4X4. Per la nostra prima edizione limitata il nome Detour, deviazione, ci è sembrato perfetto poiché il Grenadier è pensato per le persone che amano guidare e talvolta vale la pena fare una deviazione per godere del viaggio".

A rendere riconoscibili i modelli Detour saranno i cerchi in lega forgiati da 18", una griglia anteriore appositamente progettata e completa di cornici per i gruppi ottici e quattro nuove colorazioni dedicate, ovvero Magma Red, Whiteout Blue, Squall Green e Storm Force Silver, tutte lucidate a mano.

Oltre a queste quattro tonalità esclusive, chi ricerca il massimo della personalizzazione potrà selezionare per il Detour la colorazione Arcane Works su misura, che utilizza un sistema di corrispondenza dei colori per creare una vernice a partire da un campione fornito dal cliente o dal colore di un altro suo veicolo.

L'abitacolo è pensato per offrire un elevato livello di personalizzazione grazie alla scelta tra due nuove finiture satinate per tunnel della trasmissione, portiere e bocchette di ventilazione, mentre tessuti e pelli saranno riservati ai principali punti di contatto tra auto e guidatore.

Ciascun veicolo prodotto in edizione limitata da Arcane Works avrà un insieme unico di caratteristiche e avrà un nome su misura. Arcane Works fungerà inoltre da banco di prova per nuove tecnologie e nuovi sistemi per i futuri veicoli INEOS, come per esempio modifiche e potenziamenti del motore, nuovi sistemi per il telaio e numerosi materiali e caratteristiche all'avanguardia.

