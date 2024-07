Stellantis, con la nuova Ypsilon Lancia torna in Spagna

Con la presentazione della nuova Lancia Ypsilon e l'apertura delle ordinazioni, oggi Lancia torna ufficialmente in Spagna. Le prime unità di nuova Lancia Ypsilon verranno consegnate ai clienti a partire da ottobre.

Contestualmente, entro quest'anno, Lancia inaugurerà i suoi primi 10 showroom con 19 punti di assistenza post-vendita, situati nelle principali città spagnole. Nel 2025, il brand del gruppo Stellantis amplierà la propria rete distributiva con l'apertura di ulteriori 10 showroom.

"Oggi è un'altra data importante nel piano 'Rinascimento' di Lancia, con il ritorno di Lancia in Spagna, uno dei Paesi storicamente più importanti per il marchio - ha dichiarato Luca Napolitano, ceo del marchio Lancia - . Lancia torna in questo Paese con una solida rete di distribuzione, supportata da una squadra di venditori dedicata e certificata. L'entusiasmo con cui il marchio è stato accolto in questo Paese è un ottimo punto di partenza.La nuova Lancia Ypsilon è la prima delle tre nuove vetture del piano strategico del marchio e segna il ritorno di Lancia in Europa, attraverso un processo di internazionalizzazione che mira a fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo." "Oggi - ha aggiunto Olivier Quilichini, Stellantis Premium Cluster Director per Spagna e Portogallo - Lancia torna in Spagna con l'obiettivo di ricoprire quello che è sempre stato il suo posizionamento in questo mercato: un marchio premium, elegante e con un tocco di sportività. Lancia Ypsilon si presenta sul mercato con un design senza tempo e tecnologie semplici e all'avanguardia. Nei prossimi anni sentiremo parlare di vetture iconiche come Lancia Gamma o Lancia Delta. Lancia è tornata!".

Nuova Lancia Ypsilon sarà disponibile in versione ibrida ed elettrica con una gamma completa, versatile ed efficiente, composta da 3 allestimenti per 3 diversi clienti. In Spagna è stata presentata anche la nuova Lancia Ypsilon HF, la versione ad alte prestazioni della prima vettura della nuova era del marchio, e la Lancia Ypsilon Rally 4 HF, il modello con cui il marchio tornerà ufficialmente nel Rally nel 2025 in Italia.





