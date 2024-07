Importante presenza di Audi al Mondial de l'Automobile 2024

Come già annunciato dagli organizzatori del Mondial de l'Automobile Audi sarà presente all'edizione 2024 del Salone di Parigi, in programma dal 14 al 20 ottobre. Lo farà con uno stand di 600 metri quadri in perfetta sintonia con la sua firma 'Vorsprung Durch Technik' cioè 'Avanzare attraverso la tecnologia'. Anche se il programma per le novità dei Quattro Anelli rimane ancora in gran parte confidenziale al centro espositivo di Porte de Versailles saranno certamente presenti la nuova Q6 e-Tron e altre versioni delle future A6 e-Tron. Sarà di scena il restyling dell'Audi e-Tron GT, che potrebbe essere svelato proprio a Parigi.

Audi allestirà un centro prove aperto per l'intera durata del Motor Show di Parigi 2024. Il produttore offrirà sessioni di test dinamiche per offrire un'esperienza premium completa mentre un esperto team commerciale sarà a disposizione per supportare i visitatori presso lo stand e durante i test.

Robert Breschkow, appena nominato amministratore delegato di Audi Francia la Casa dei Quattro Anelli avrà "tante novità da presentare al Salone di Parigi. Essere alla Porte de Versailles il prossimo ottobre ci sembrava ovvio. Il nostro piano prodotti per il 2024 è tale che avremo molte novità da presentare al Salone di Parigi, sia al grande pubblico che alla stampa".





