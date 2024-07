Suzuki rinnova S-Cross Hybrid, più comfort e sicurezza a bordo

Le principali novità della nuova dotazione riguardano i sistemi di assistenza alla guida che si arricchiscono di dispositivi avanzati capaci di far compiere a S-Cross Hybrid un significativo passo avanti in materia di sicurezza, comfort e praticità.

Tra questi il sistema "Attentofrena" Liv. 2 - Dual Sensor Brake Support II (DSBS II), che sfruttando un radar ad onde millimetriche e una telecamera monoculare, rileva con precisione i veicoli, le biciclette e i pedoni in un'ampia area circostante. Il dispositivo segnala la loro eventuale presenza e provvede, in caso sia necessario, a rallentare la vettura per ridurre il rischio di collisioni frontali, diagonali o laterali e limitarne le eventuali conseguenze. Disponibile anche il sistema "Guidadritto" Liv. 3", che integra i dispositivi Lane Keep Assist (LKA) e Lane Departure Prevention (LDP) e permette all'elettronica di mantenere il veicolo al centro della corsia quando il cruise control adattivo è in funzione ed è pronta ad assistere la sterzata in caso di manovre d'emergenza; il sistema "Guardalastrada" - Driver Monitoring System (DMS), invece, è in grado di monitorare gli occhi e il viso del conducente, richiamandone l'attenzione quando riscontra distrazione o il rischio di un colpo di sonno.

Il sistema Occhioallimite" Liv.2 consente, infine, non solo di leggere i segnali stradali, ma anche di permettere al conducente un rapido adeguamento della velocità ai limiti vigenti nel tratto di strada percorso quando il cruise control adattivo è in funzione.

Tantissimi gli Adas presenti su S-Cross Hybrid con la dotazione capace di garantire il massimo della sicurezza, ottenendo la classificazione GSR ready in base alle normative europee relative alla General Safety Regulation.

Anche a livello degli altri equipaggiamenti ci sono dei miglioramenti significativi per l'intera gamma S-Cross Hybrid.

Gli allestimenti Top e Top+ sono disponibili con motorizzazione 1.4 48V e cambio manuale, mentre l'allestimento Starview è sempre disponibile con cambio automatico e motorizzazione 1.5 140V.

Su tutte le versioni è possibile abbinare l'iconica trazione integrale Suzuki Allgrip Select con albero di trasmissione e selettore di guida a 4 modalità. Il nuovo listino al pubblico parte da 27.990 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA