Peugeot E-5008 è un inno al viaggio tra comfort e tecnologia

E' elettrico, viaggia nel silenzio e può ospitare fino a sette passeggeri tra comfort e spazio per tutti e per tutto. Il nuovo Peugeot E-5008 nasce per scrivere un nuovo capitolo nel libro delle novità della casa francese, fatto di tecnologia e un'autonomia che può arrivare fino a 660 km.

La ricetta parla di ingredienti come grandi dimensioni, un design deciso ma anche interni pensati per essere accoglienti, per un risultato che strizza l'occhio ai viaggi nella tranquillità, come quella che abbiamo incontrato durante la prova sulle strade a cavallo tra la Danimarca e la Svezia.

Il nuovo E-5008, fieramente francese e che sarà costruito sarà costruito esclusivamente nello stabilimento di Sochaux, è anche il modello di casa Peugeot che mette in mostra la reale flessibilità della piattaforma STLA Medium di Stellantis, con un passo particolarmente generoso di 2,90 m che lo rende molto spazioso e una lunghezza totale di 4,79 m.

Al primo impatto il nuovo Peugeot E-5008 mette subito in chiaro le cose: il carattere è quello da SUV, quindi all'insegna della robustezza e della percezione di sicurezza a bordo, il tutto però combinato con una silhouette molto dinamica, alle cui forme e proporzioni i designer incaricati hanno prestato particolare attenzione.

La forte presenza su strada è assicurata dalla linea di cintura alta e dalle spalle molto pronunciate, così come le sue dimensioni generose che parlano di una lunghezza di 4,79 m, una larghezza di1,89 m e un'altezza di1,69 m. Forma imponenti si, quindi, ma anche il 'movimento' preso come fonte d'ispirazione dai designer per fare del nuovo arrivato un soggetto dinamico, anche da fermo.

Colpisce la sofisticata calandra, evidenziata da una sottile fascia nera che avvolge l'intera parte anteriore di Peugeot E-5008 e incorpora fari a LED ultracompatti su tutte le versioni. La GT, che abbiamo guidato sulle strade del Nord Europa, è dotata di serie della nuovo tecnologia Pixel LED.

Una volta all'interno di Peugeot E-5008, il protagonista indiscusso è lo schermo flottante Peugeot Panoramic i-Cockpit da 21", responsabile dell'atmosfera hi-tech, con la possibilità però di avere sempre tutto a portata di mano. così come la comodità dei sedili di nuova concezione. La filosofia generale che ha guidato la progettazione del nuovo modello è infatti ispirata al concetto che 'non c'è niente di più sofisticato della semplicità'.

L'elegante rivestimento in vero alluminio e l'illuminazione ambientale a LED personalizzabile, disponibile in otto colori, fanno il resto, per un ambiente accogliente, all'insegna del piacere del viaggio. Alla prova della guida, il nuovo Peugeot E-5008 risponde all'insegna della semplicità. Grazie alle impostazioni dinamiche del telaio è agile anche negli spazi stretti.

Di serie la telecamera posteriore con vista posteriore o vista a volo d'uccello. A richiesta c'è anche il sistema VisioPark 360°, che offre una visione a 360° dell'ambiente.

Grazie al passo generoso, Peugeot E-5008 offre un notevole spazio per le gambe dei passeggeri della seconda fila, dotata di sedili che combinano una panca scorrevole 60/40 con schienali 40/20/40, offrendo la perfetta combinazione di modularità e comfort. Gli schienali dei sedili della seconda fila sono reclinabili in modo indipendente in cinque posizioni per il comfort dei passeggeri durante i lunghi viaggi. L'accesso ai sedili della terza fila è semplice grazie al sistema Easy Access. In questo modo i sedili della seconda fila possono essere completamente inclinati e fatti scorrere in avanti contemporaneamente.

Progettato fin dall'inizio come modello elettrico, il nuovo Peugeot E-5008 dispone di una gamma di motori a zero emissioni (cicli WLTP in attesa di omologazione) che offrono un'autonomia elettrica da 500 a 660 km, tra cui una versione AWD Dual Motor e una versione Long Range. Per supportare i propri clienti nella transizione verso la piena elettrificazione, Peugeot propone poi anche il nuovo E-5008 con motore ibrido e ibrido plug-in.

In vendita dall'autunno 2024, nuovo Peugeot E-5008 avrà una gamma composta da due versioni, Allure e GT, con tre pacchetti opzionali per una facile scelta e tre motori elettrici (210 CV, 230 CV a lunga autonomia e 320 CV a 4 ruote motrici Dual Motor) oltre a due propulsori elettrificati, un ibrido a 48 V (136 CV) e un ibrido Plug-In (195 CV).



