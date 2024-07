Dai soci Renault e Geely il suv per la Corea Grand Koleos

Il nuovo suv Renault Grand Koleos - che è stato appena presentato al Salone dell'Auto di Bausan, in Corea del Sud, anche se verrà per il momento venduto solo in quel mercato - ha un valore tutto particolare per le attività globali della Losanga. Basato su una piattaforma Cma di Geely e usata anche da Volvo, Gran Koleos è gemello del Geely Xingyue L ed è il primo prodotto della partnership tra Geely e Renault arrivato sul mercato. Questo suv di fascia medio-alta non condivide nulla con la precedente di di Koleos, che era basato sull'archiettura QS6 della controllata. Rispetto al Geely Xingyue L (presentato nel 2021) Grand Koleos è caratterizzato da diversi pannelli della carrozzeria ridisegnati. In partcolre il frontale presenta una moderna griglia 'a scaglie' e prese d'aria nello scudo che ricordano altri recenti modelli Renault.

Il profilo è più vicino a quello dello Xingyue L ma nel riprogettare i lamierati Renault è riuscita a dare una linea leggermente rivista nella parte posteriore. In coda Grand Koleos è molto simile al suv Geely d'origine, con piccole modifiche sul paraurti e sul portellone. Lungo 4,78 metri Grand Koleos - che ha un passo di 2.820 mm - e più grande sia del Koleos uscente che dei modelli Renault Austral ed Espace presenti nei mercati europei. Gli interni sono disponibili esclusivamente in configurazione a cinque posti, ed offrono dunque un bagagliaio con i sedili in posizione di ben 633 litri.

Mostrato al Salone di Busan anche in allestimento Esprit Alpine (che si distingue per gli accenti esterni blu, il badge Alpine sui parafanghi, gli esclusivi cerchi in lega da 20 pollici e il tema scuro dell'abitacolo con cuciture blu e inserti in Alcantara) Grand Koleos propone in tutti i livelli un grande triplo display da 12,3 pollici (di origine Geely) che occupa la maggior parte della plancia. Condividendo l'architettura Cma, utilizzata dalla Volvo XC40, da diversi modelli Geely e da Lynk & C il nuovo Grand Koleos propone propulsori ICE che ibridi.

In gamma un motore turbo da 1,5 litri combinato con doppi motori elettrici, che producono una potenza complessiva di 245 Cv. Ma anche un Ice puro cioè un turbo benzina da 2,0 litri che eroga 211 Cv. In entrambi i casi, la potenza viene trasmessa all'asse anteriore, ma il modello ICE da 211 Cv offre anche l'opzione della trazione integrale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA