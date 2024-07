Prodotta a Lipsia la prima Bmw Serie 1 di quarta generazione

La prima Bmw Serie 1 di quarta generazione ad uscire dalla linea di produzione dello stabilimento Bmw Group di Lipsia è una 120 in colore bianco alpino e destinata ad un cliente in Germania. La compatta premium è prodotta esclusivamente nello stabilimento di Lipsia, in Sassonia, dove possono essere prodotte fino a 500 auto al giorno.

In combinazione con la Bmw Serie 2 Gran Coupé, Serie 2 Active Tourer e Mini Countryman, la cifra relativa alla produzione giornaliera dell'impianto di Lipsia sale fino a 1.300 veicoli.

Il lancio sul mercato della nuova Bmw Serie 1 è previsto per ottobre 2024.

La nuova arrivata della casa dell'elica segna l'inizio di un nuovo capitolo nella storia di quasi 20 anni del marchio Bmw nel segmento compatto. La produzione del modello è iniziata con la tre porte presso lo stabilimento di Lipsia nel 2007. Da allora l'impianto ha prodotto più di 1,3 milioni di unità in una gamma di varianti.

Alla fine di giugno 2024, quasi 443.000 Bmw Serie 1 di terza generazione sono state consegnati ai clienti. "La nuova Serie 1 - ha dichiarato Petra Peterhänsel, direttore dello stabilimento - rimarrà un fattore chiave per mantenere un elevato utilizzo della capacità produttiva nello stabilimento di Lipsia".

Dal 2018 il Bmw Group Plant di Lipsia ha subito aggiornamenti sistematici. Ora può produrre fino a 350.000 unità all'anno, ovvero 100.000 in più rispetto al recente passato. Attualmente produce quattro modelli con tre diversi tipi di unità L'aumento dei volumi di produzione assicura i posti di lavoro esistenti e ne crea di nuovi. Altre 900 persone si uniranno alla sola produzione di veicoli, entro la fine del 2024 lo stabilimento di Lipsia impiegherà circa 7.000 persone.

