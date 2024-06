Quella di Alpine A290 è una gamma per tutti i gusti

E' una gamma di allestimenti pensata per tutti i gusti e le esigenze, quella della nuova Alpine A290. La gamma comprende infatti 2 livelli di allestimento GT e GTS e 4 versioni totali.

La versione entry level GT è dotata di motore da 180 cv e, come i livelli superiori della gamma, ha una batteria da 52 kWh, caricabatteria a bordo da 11 kW, ricarica in corrente continua da 100 kW e pompa di calore. I cerchi in lega da 19'' Iconic sono dotati di pneumatici specifici Michelin Pilot Sport EV.

Ha fari Full LED e Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go. I sedili sportivi riscaldati sono ricoperti da un mix di tessuto TEP riciclato, il volante sportivo è rivestito in pelle nappa e l'offerta di infotainment è completata dall'Alpine Portal che comprende i servizi Google e la navigazione con Route Planner per i veicoli elettrici.



Android Auto ed Apple CarPlay possono essere connessi wireless. Infine, per ottimizzare l'esperienza di guida quotidiana, sono disponibili di serie i dispositivi di assistenza al parcheggio anteriore e posteriore nonché la parking camera.

La salita in gamma si concretizza in due offerte complementari, ovvero GT Premium e GT Performance. A290 GT Premium punta su comfort e raffinatezza, con il tetto nero a contrasto, privacy glass posteriori e pinze freno Blu Alpine.

Nell'abitacolo, presenta interni in pelle nappa, impianto audio premium Devialet con Alpine Drive Sound, volante riscaldato e caricabatterie a induzione per smartphone. Il retrovisore interno è fotocromatico, mentre i retrovisori esterni sono ripiegabili elettricamente. A290 GT Performance rende la vettura più sportiva con la versione più potente del motore (220 cv), pneumatici Michelin Pilot Sport 5 specifici, pinze freno rosse, monogrammi neri, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente e funzionalità Alpine Telemetrics.

La versione top di gamma GTS, poi, abbina il meglio delle due versioni GT alto di gamma, aggiungendo alcune specificità in esclusiva come i cerchi Snowflake neri. La serie limitata Première Edition, invece, è stata prevista in occasione del lancio di Alpine A290 e sarà disponibile nella versione Première Edition, ma anche in tre varianti: Beta, ispirata alla showcar A290_β con contrasti di bianco e nero, La Grise, La Bleue. In tutto saranno prodotte solo 1.955 unità, un numero simbolico che ricorda l'anno di nascita della Marca Alpine fondata da Jean Rédélé.



