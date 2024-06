Nuova Toyota GR Yaris porta in strada l'esperienza dei rally

Provate ad immaginare una Abarth in cui il selettore delle modalità di guida ha una posizione che si chiama Carlos (come Tavares) o una Alpine che può essere pilotata con il settaggio Luca (evidentemente de Meo). Ipotesi fantasiose che però trovano riscontro in quanto fatto dal costruttore numero uno al mondo e dal suo potente presidente.

Nelle nuove Toyota GR Yaris (Gazoo Racing) in versione speciale Ogier si può infatti decidere di viaggiare in modalità 'Morizo' cioè il nickname di Akio Toyoda e ottenere un funzionamento - come piace al presidente che è un ottimo pilota e collauda personalmente i modelli della gamma GR - che privilegia la distribuzione della coppia al retrotreno.

Casi particolari a parte (la GR Yaris Ogier dedicata al celebre pilota da rally verrà costruita in serie limitata di sole 20 unità per l'Italia tutte già vendute, esattamente come l'altra speciale Rovanperä) la compatta da rally di Toyota è stata sottoposta ha una serie di interessanti miglioramenti- Interventi che puntano a incrementare le potenzialità delle versioni da gara ma anche a mettere a disposizione degli appassionati che utilizzano su strada la Yaris un'auto ancora più divertente e sicura da guidare.

Allo scopo gli ingegneri di Toyota Gazoo Racing hanno collaborato con gli specialisti delle corse e dei rally - in uno spirito di costante miglioramento - per arricchire il carattere di base della GR Yaris come auto 'a misura di pilota'.

Gli elementi chiave includono l'evoluzione del tre cilindri in linea da 1,6 litri che ora arriva a 280 Cv con 390 Nm di coppia, in combinazione - per meglio sfruttare potenza e coppia - con un nuovissimo cambio automatico diretto Gazoo Racing a otto rapporti, che permette (lo abbiamo verificato nel test in pista e sulle strade attorno a Lione) cambiate veloci come nelle competizioni.

Ulteriormente rinforzate le sospensioni e la struttura, per eliminare alcuni punti critici della precedente GR Toyota e renderla soprattutto molto più rigida e quindi reattiva nella guida. In particolare l'assetto è stato rivisto - con nuove molle riviste e un gruppo ammortizzatore anteriore rinforzato - per ottenere un maggiore controllo dell'handling in tutte le condizioni.

Sulla base dei test fatti nel Japan Rally Championship e nella serie Japanese Endurance Race sono anche derivati una distribuzione rinforzata, un nuovo materiale per le valvole di scarico e un aumento della pressione di iniezione del carburante D-4ST. GR Yaris monta anche nuovi pistoni leggeri con fasce più resistenti all'usura e un nuovo sensore della pressione di aspirazione.

La versione per l'Europa è dotata di un pacchetto di raffreddamento supplementare che comprende un sub-radiatore aggiuntivo ma anche modifiche alla presa d'aria e un intercooler dotato di un ugello per spruzzare acqua. Il tutto accompagnato da un nuovo design del frontale con ampie prese d'aria.



Ferma restando la disponibilità della versione con cambio manuale a 6 marce, si apprezza - in pista e in strada - la versione di GR Yaris con cambio automatico a otto rapporti, più ravvicinati come nelle vetture da competizione.

L'auto propone anche una nuova funzione di selezione della modalità di guida per adattare le risposte all'uso quotidiano piuttosto che a quelle sportive 'pure'. Il pilota può scegliere fra i settaggi Sport, Normal ed Eco che agiscono su servosterzo, climatizzatore, acceleratore e perfino sul display di guida. In un lungo settore stradale di montagna, con l'alternarsi di tornanti e curve più veloci GR Yaris si è fatta apprezzare per la cambiata è più secca (modalità Sport) mentre nei tratti urbani e autostradali le modalità Normal ed Eco hanno permesso di viaggiare nel massimo confort. Promossa a pieni voti anche la trazione integrale permanente a controllo elettronico GR-Four che offre un controllo preciso sulle ruote anteriori e quelle posteriori della coppia motrice.

Sono presenti anche due differenziali a slittamento limitato Torsen che gestiscono il bilanciamento della trazione a sinistra oppure a destra.

Il pilota può regolare le prestazioni della trazione integrale in base alle proprie preferenze o alla situazione di guida utilizzando il selettore di modalità 4WD. Normalmente, la distribuzione fra anteriore e posteriore è 60:40, ma l'equilibrio si può spostare in modalità Track tra 60:40 e 30:70.

La sensazione di guida sulle strade tortuose: è esaltante: GR Yaris entra in curva con una distribuzione 60:40, ma in uscita passa (da sola) a 30:70 per ottenere un effetto di sovrasterzo grazie e avere una migliore accelerazione in uscita dalla curva.

GR Yaris è proposta solo in versione Circuit' al prezzo di listino di 52.000 euro a cui vanno aggiunti 3.000 euro nel caso del cambio automatico. Le versioni speciali Ogier e 'Rovanpera hanno invece un listino di 75.000 euro, ma - come la GR Yaris di serie prevista in 500 unità - sono praticamente introvabili.



