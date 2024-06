London EV Company fa debuttare in Cina il supervan L380

London EV Company (Levc) prende le distanze dai suoi tradizionali taxi e veicoli commerciali 'british style' e presenta in Cina - mercato guida visto che è di proprietà della Geely - il lussuoso monovolume completamente elettrico L380 che arriva ad 8 posti con un layout interno e finiture degne della business class aeronautica.

Non a caso, segnala l'azienda, il nome è legato a quello dell'Airbus A380 da cui il capo del design di Levc Brett Boydell - ex stilista Bentley - si è ispirato per l'accurata aerodinamica e per l'estetica elegante, molto lontana da quella dei minivan derivati da veicoli commerciali.

Lungo 5,316 metri, largo 1,998 e alto 1,940 - con un passo di 3.185 mm - l'L380 vanta un tasso di utilizzo dello spazio del 75%, superando la media del settore dell'8%, grazie alla costruzione sulla Space Oriented Architecture (Soa) di Geely.

L'interno offre una disposizione dei posti flessibile, da tre a otto posti. In particolare, anche i passeggeri della terza fila possono godere del confort delle poltrone singole, con mentre la configurazione a sei posti prevede sedili della terza fila semi-reclinabili e una spaziosa distanza di 200 mm tra i sedili.

Due le versioni previste per l'L380: quella a motore singolo eroga una potenza massima di 200 kW e una coppia di picco di 343 Nm. La versione a trazione integrale e doppio motore vanta 400 kW e 686 Nm di coppia.

London EV Company ha scelto per questo veicolo la tecnologia delle batterie Ctp (cell-to-pack) di Catl, disponibile nelle due capacità da 116 kWh e 140 kWh. A seconda dell'equipaggiamento L380 offre dunque un'autonomia elettrica rispettivamente fino a 675 km e 805 km. Prevista anche la ricarica rapida, per impiegare solo 30 minuti per passare dal 10% all'80% della capacità della batteria.



