La nuova Bmw M5 è una plug in hybrid da oltre 700 CV

La gamma della Bmw Serie 5 si arricchisce della M5 di nuova generazione, che mostra tutto il suo dinamismo già dal corpo vettura in cui spiccano le grande aperture nel paraurti anteriore, le minigonne, gli ampi passaruota, gli immancabili loghi, compreso quello sul montante posteriore, l'estrattore ed i quattro scarichi posteriori.

Non mancano particolari sportivi all'interno, come il volante con tanto di punto zero in rosso, la pedaliera in metallo, i sedili bicolore con poggiatesta integrato, ed un'illuminazione ambientale che richiama i colori del reparto Motorsport di Bmw. Sotto pelle troviamo Il sistema M HYBRID, composto da un motore V8 da 4,4 litri e da un motore elettrico integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti. Il primo sviluppa una potenza massima 585 CV mentre il secondo vi aggiunge ulteriori 197 CV. Inoltre, la batteria ad alto voltaggio da 18,6 kWh consente di avere un'autonomia in elettrico, nel ciclo WLTP, di 67-69 chilometri. La velocità massima è limitata a 250 km/h, ma il limite può essere innalzato a 305 km/h con l'M Driver's Package offerto in opzione. Per trasmettere sulla strada tutta questa potenza, la nuova M5 si avvale del sistema di trazione integrale M xDrive, ma, volendo, i più esperti possono selezionare la modalità 2WD che disattiva anche il controllo di stabilità. Nella dotazione di serie sono presenti le sospensioni adattive M con ammortizzatori a controllo elettronico e l'Integral Active Steering, che sterza le ruote posteriori fino a 1,5 gradi, nonché i freni M Compound, mentre l'impianto ceramico è offerto in opzione. Il debutto è previsto a luglio, in occasione del Goodwood Festival of Speed, in Inghilterra, mentre la produzione sarà avviata nello stesso mese nello stabilimento di Dingolfing. Il lancio globale è in programma per il mese di novembre, quando arriverà anche la nuova BMW M5 Touring.

