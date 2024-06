Aston Martin Valiant: la supercar voluta da Alonso

Una nuova sportiva in serie limitata, che sarà prodotta in soli 38 esemplari, già tutti prenotati, entra nella famiglia Aston Martin: si chiama Valiant, deriva dalla Valour ed è stata voluta da Fernando Alonso, che desiderava una versione più estrema di quest'ultima. Così è scesa in campo la divisione Q by Aston Martin ed ha apportato modifiche tese ad enfatizzarne la dinamica.

Nello specifico, è stato adottato un sottotelaio posteriore stampato in 3D per ridurre il peso di 3 kg, è stato montato un tubo di torsione in magnesio, che riduce la massa al centro dell'auto di 8,6 kg. Mentre i cerchi in magnesio da 21 pollici consentono di ridurre la massa non sospesa di 14 kg, e la batteria agli ioni di litio di tipo motorsport ha alleggerito l'auto di altri 11,5 kg. In questo modo, il V12 biturbo da 5,2 litri, che ora raggiunge una potenza di 745 CV ed una coppia di 753 Nm, può essere sfruttato al meglio, enfatizzando l'abbinamento con il cambio manuale a sei marce.



Per gestire questo potenziale ci sono freni carboceramici anteriori da 410 mm x 38 mm e posteriori da 360 mm x 32 mm, e sono stati scelti degli ammortizzatori Adaptive Spool Valve (ASV) di Multimatic capaci di regolare simultaneamente ciascun ammortizzatore su una delle trentadue curve di smorzamento in meno di sei millisecondi. Inoltre, ogni modalità di guida: Sport, Sport+ e Track, è stata calibrata per consentire al guidatore di esplorare le performance dell'auto in maniera progressiva. Per vedere in azione la Valiant bisognerà aspettare il debutto dinamico al Goodwood Festival of Speed 2024, in programma dall'11 al 14 luglio, quando sarà guidata da Alonso, che è il primo acquirente.



