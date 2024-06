Polestar 2 si rifà il trucco in vista del 2025

Polestar ha annunciato la nuova Polestar 2 per il model year 2025, con novità nel design, una nuova configurazione dei pacchetti aggiuntivi, opzioni singole e una gamma ampliata per tutte le versioni. Il modello è stato lanciato oggi in Europa e in Canada, e sarà disponibile in altri mercati nel corso del 2024. Polestar 2 è ora disponibile in due nuovi colori per gli esterni. Vapour, un grigio con un leggero effetto metallizzato ispirato alla moderna architettura cittadina, sostituisce il colore Magnesium come opzione standard. Storm, un grigio alluminio scuro introdotto per la prima volta su Polestar 4, viene aggiunto alla palette di Polestar 2, sostituendo il colore Thunder.

Per arricchire ulteriormente il design esterno, il Pro Pack include i nuovi cerchi in lega Aero da 19 pollici con inserti aerodinamici e i nuovi cerchi in lega Pro graphite da 20 pollici. Per quanto riguarda gli interni, la novità è rappresentata dai rivestimenti in pelle Charcoal Nappa di Bridge of Weir. Optando per il Pro Pack, si potrà apprezzare il nuovo design delle cinture di sicurezza, nere con una striscia in Swedish Gold che si estende per tutta la loro lunghezza. Con il Model Year 2025, la struttura dei pacchetti Polestar 2 si allinea a quella di Polestar 3 e Polestar 4, con un maggior numero di opzioni singole, in modo da poter personalizzare la propria Polestar 2 come mai prima d’ora. Il Climate Pack comprende pompa di calore, sedili posteriori riscaldati, volante riscaldato e riscaldamento degli ugelli del liquido lavavetri. Il Pro Pack include invece cerchi in lega da 20 pollici e dettagli in Swedish Gold applicati alle cinture di sicurezza e ai cappucci delle valvole degli pneumatici.

Rimangono il Pilot Pack, il Plus Pack e il Performance Pack. Tutte le versioni di Polestar 2 hanno una maggiore autonomia fino a 659 km per la versione Long range Single Motor. In Europa, la Polestar 2 Standard range Single motor è dotata di una batteria CATL aggiornata da 70 kWh con un'autonomia maggiore, fino a 554 km. Dall'inizio delle consegne di Polestar 2 nel 2020, sono stati consegnati più di 160.000 modelli della fastback elettrica in 27 mercati in tutto il mondo. In Italia, Polestar 2 è disponibile a partire da 55.800 euro.

