Alpine A290 è un inno alla tecnologia utile e divertente

Sul fronte della tecnologia, la nuova Alpine A290 si propone come capostipite di una nuova generazione di auto. A farla da padroni, all'interno dell'auto, sono il driver display da 10,25”, situato dietro al volante e il display centrale di infotainment da 10,1”, orientato verso il conducente, tra grafiche, interfacce e funzionalità specifiche per un’esperienza digitale immersiva. Di fronte al conducente, gli strumenti si distinguono per i codici grafici che si discostano dai classici contachilometri rotondi, optando piuttosto per temi dalle forme triangolari con una struttura cablata. Si tratta di un simbolo geometrico preciso, che permette di visualizzare con grande leggibilità il livello di potenza erogata o di ricarica sulla sinistra e la velocità sulla destra, compresa una linea rossa che indica i limiti di velocità segnalati dal sistema.

Sono disponibili quattro vesti grafiche differenti: Iconic, con la presenza di due triangoli per le funzioni di potenziometro e tachimetro; Navigation, che si esprime al meglio con le mappe di Google Maps; ADAS, che mostra la distanza di sicurezza dal veicolo che precede visualizzando A290 nella sua tinta di carrozzeria con animazioni degli indicatori di direzione e delle luci di stop; Minimal, con le informazioni di base. Anche il display centrale ad alta risoluzione da 10,1” ha varie vesti grafiche e interfacce utente in linea con i codici Alpine.

Il design delle icone, il font, lo sfondo Blu Alpine contribuiscono all’armonia visiva tra i due schermi. Alpine Portal si basa sul sistema connesso Android Automotive e su Google Automotive Services. Fluido e performante, è costantemente aggiornato da remoto grazie alla tecnologia FOTA (Firmware Over The Air). Semplice ed intuitivo, si usa come un tablet, tramite touchscreen o l’assistente vocale integrato. In alto sul display compare sempre la barra dello stato (ora, temperatura esterna, rete, ecc.), a sinistra si trovano i collegamenti per accedere ai menu principali, mentre in basso ci sono i comandi della climatizzazione.

La home page può essere personalizzata tramite widget. La funzione Alpine Telemetrics permette al cliente di accedere a tre grandi categorie di servizi per A290: Live Data, Coaching, Challenges. Alpine Telemetrics può essere aggiornato tramite Playstore, come una qualsiasi App per smartphone, consentendo l’accesso a contenuti sempre nuovi. L’App per smartphone My Alpine consente di accedere da remoto a tante informazioni sul veicolo, ad esempio posizione, chilometraggio, autonomia residua, livello di ricarica della batteria, tempo di ricarica rimanente. È possibile utilizzare l’App per preparare il viaggio in funzione delle esigenze di ricarica, programmare la ricarica o il pre-condizionamento dell’abitacolo ed attivare da remoto fari ed alert acustico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA