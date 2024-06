Per Alpine A290 un DNA da vera elettrica sportiva

Sotto al cofano di Alpine A290 batte un cuore elettrico da vera sportiva. Secondo il livello di allestimento, il powertrain di Alpine A290 è disponibile con due livelli di potenza, ovvero 180 Cv nelle versioni base e GT Premium, così come 220 Cv nelle versioni GT Performance e GTS.

In entrambi i casi la risposta del pedale dell'acceleratore è calibrata in modo da rendere A290 una vera e propria auto sportiva, facile da controllare, nonostante gli alti valori di potenza e coppia della motorizzazione elettrica. La sportività si esprime al meglio dosando la potenza ideale, anche in maniera progressiva, come per A110, le cui impostazioni sono state un punto di riferimento.

In funzione della modalità di guida selezionata, l'intervallo di risposta si sposta ma resta fedele allo stesso principio di progressività, portando, alla fine, ad un maggior piacere di guida e migliori prestazioni. La coppia istantanea molto elevata dei motori elettrici deve essere controllata per ottimizzare la trazione anteriore. Ecco perché gli ingegneri hanno ideato un sofisticato sistema di gestione a monte della coppia, l'Alpine Torque Technology, che consente di regolare con precisione l'erogazione della coppia ottimale, oltre ad agire sui freni per la massima trazione.

Le prestazioni di A290 sono concepite per essere garantite, senza perdita di potenza, anche quando la capacità della batteria è bassa. Nelle versioni alto di gamma, A290 è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi, ponendosi così al miglior livello della categoria.

La funzione Overtake, che si gestisce dal volante con un pulsante color rosso (OV), eroga un surplus di potenza per il tempo in cui viene attivata, fino ad un massimo di 10 secondi. È necessario un tempo di ricarica di 30 secondi prima di poterlo riutilizzare a pieno regime, ma dopo 15 secondi è possibile attivare un boost della durata di 5 secondi. Questa funzione proviene dal mondo del motorsport e del gaming.

La potenza di rigenerazione ha quattro livelli regolabili dal volante con il pulsante RCH (che sta per Recharge). La prima posizione lascia l'auto completamente in modalità veleggio, il livello 1 corrisponde ad un freno motore simile a quello di A110, mentre i livelli 2 e 3 aumentano progressivamente la frenata rigenerativa, consentendo al conducente di scegliere la modalità di rigenerazione più adatta al proprio gusto, stile di guida e condizioni di circolazione.

A290 ha anche una funzione launch control che permette di ottenere la miglior accelerazione possibile partendo da fermi e che si attiva con una procedura semplicissima. Durante l'accelerazione che ne deriva, compare sul quadro strumenti un'animazione specifica.

